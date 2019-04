Serik Belediyespor - Fatsa Belediyespor: 2-3

Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya) ()

STAT: İsmail Oğan

HAKEMLER: Serkan Önsal (xxx), Fatih Pazı (xxx), Oğuzhan Yiğit Karpuz (xxx)

SERİK BELEDİYESPOR: Orkun (xx) - Erdal (x) (Dk. 46 Arda x), Samet (xx), Sinan (x), Ahmet (x), Mehmet (x) (Dk. 46 Sertaç x), Ali Can (xx), Abdurrahman (xx) (Dk. 70 Çağlar x), Burçin (xx), Erdi (xx), Atakan (xx)

FATSA BELEDİYESPOR: Ömürcan (xx) - Hüseyin (xx), Rıdvan (xxx), Ali Say (xxx), Selim (xx)(Dk. 65 Oğuzhan x), Osman (xx), Yakup (xx), Serkan (xx) (Dk. 74 Ali Koçak x), Ozan (xx), Sergen (xx), (Dk. 85 Mehmet x), Fatih (xx)

GOLLER: Dk.18 (P) - Dk. 67 Alican (Serik Belediyespor) - Dk. 3 (P) - Dk. 21 - Dk. 52 Ali Say (Fatsa Belediyesspor)

SARI KARTLAR: Samet, Sinan, Burçin, Erdi (Serik Belediyespor) - Ali Say, Osman, Yakup, Sergen (Fatsa Belediyespor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup’ta Serik Belediyespor sahasında Fatsa Belediyespor’a 3-2 mağlup oldu.

2’nci dakikada gelişen Fatsa atağında Selim, Serik Belediyespor ceza sahası içerisinde Erdal’ın yaptığı faul sonrası yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

3’üncü dakikada penaltı atışında Ali Say topu ağlara gönderdi: 0-1.

17’nci dakikada bu kez Fatsa ceza sahası içerisinde Osman’ın müdahalesinde Alican’ı yerde kalması sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi.

18’inci dakikada penaltı atışını kullanan Alican topu filelerle buluşturdu: 1-1.

21’inci dakikada Fatsa’dan Ali Say, ceza sahası dışından vurduğu top kaleci Orkun’un solundan ağlarla buluştu: 1-2.

İlk yarı 2-1 Fatsa’nın üstünlüğüyle sona erdi.

52’nci dakikada gelişen Fatsa atağında Ali Say takımının ve kendisinin üçüncü golünü attı: 1-3.

67’nci dakikada Atakan’ın sağdan yaptığı ortaya ceza sahası içinde kafa vuran Alican topu filelere gönderdi: 2-3.

Kalan sürede başka gol olmayınca maç Fatsa’nın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

FOTOĞRAFLI