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Serik Belediyespor - Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor: 1-0

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () STAT: İsmail Ogan Stadı HAKEMLER: Burak Kaplan (xx), Erol Ernek (xx), Özgür Tolga Özcan (xx) SERİK BELEDİYESPOR: Orkun (xxx) - Taner (xxx), Erdal (xxx), Sinan (xxx), Ahmet (xx), Mehmet (xx)(Dk.91 Rauf),...

Serik Belediyespor - Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor: 1-0

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), ()

STAT: İsmail Ogan Stadı
HAKEMLER: Burak Kaplan (xx), Erol Ernek (xx), Özgür Tolga Özcan (xx)
SERİK BELEDİYESPOR: Orkun (xxx) - Taner (xxx), Erdal (xxx), Sinan (xxx), Ahmet (xx), Mehmet (xx)(Dk.91 Rauf), Alican (xx)(Dk.95 Sertaç), Abdurrahman (xxx), Burçin (xxx), Erdi (xx)(Dk.79 Cenk x), Atakan (xxx)
BAYBURT İL ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR: Alişan (xx)- Erol (xx), Ali Kemal (xx), Serdar (xx), Eser (xx), Okan (xx), Haydar (xx), Yusuf (xx), Yunus (xx), Volkan (xx), İsmet (xx)
GOL: Dk.66 Sinan (Serik Belediyespor)
SARI KARTLAR: Ahmet, Abdurrahman, Cenk (Serik Belediyespor), Yunus (Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Serik Belediyespor sahasında Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor'u 1-0 yendi.
Maç Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor'un vuruşuyla başladı. İlk yarı 0-0 beraberlikle sona erdi.
66'ncı dakikada Erdi, Mehmet ile paslaştı. Daha sonra topla buluşan Sinan'ın ceza sahası dışından attığı şutta top filelerle buluştu: 1-0.
Karşılaşmada başka gol olmayınca maç Serik Belediyespor'un üstünlüğüyle sona erdi.
Lideri kendi evinde yenmeyi başaran ve 43 puanla 5'inci sıradaki yerini koruyan Serik Belediyespor'da maç sonunda taraftarlar ile sporcular sevinci davul zurnayla kutladı.

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