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Serik Belediyespor - Artvin Hopaspor: 2-2

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () STAT: İsmail Oğan HAKEMLER: Can Cengiz (xxx), Süleyman Yavaşoğlu (xx), Uğur Aydoğdu (xx) SERİK BELEDİYESPOR: Orkun (xx) - Taner (xx), Kaan (xxx), Sefa (x)(Dk.66 Cenk xx), Sinan (xx), Ahmet Teker(xxx),...

SPOR 09.10.2019, 17:36
Serik Belediyespor - Artvin Hopaspor: 2-2

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), ()

STAT: İsmail Oğan
HAKEMLER: Can Cengiz (xxx), Süleyman Yavaşoğlu (xx), Uğur Aydoğdu (xx)
SERİK BELEDİYESPOR: Orkun (xx) - Taner (xx), Kaan (xxx), Sefa (x)(Dk.66 Cenk xx), Sinan (xx), Ahmet Teker(xxx), Doğancan (xx)(Dk.88 Mehmet x), Burçin (xxx), Erdi (xxx), Atakan (x)(Dk.20 Burak xx), Güven (xx)
ARTVİN HOPASPOR: Beycan (xx) - Yunus Emre (xx), Ahmet Tuna Akıl (xxx), Kaan (xx)(Dk.65 Emrullah x), Eşref (xxx)(Dk.64 Tunahan x), Arif (xxx), Furkan (xxx), Hasan (xx)(Dk.79 Fırat x), Bilal (xx), Salim (xxx), Hakan (xxx)
GOLLER: Dk.15 Ahmet Teker, Dk.71 Kaan (Pen) (Serik Belediyespor) - Dk.25 Salim, Dk.85 Arif (Artvin Hopaspor)
KIRMIZI KART: Dk.77 Yunus Emre (Artvin Hopaspor)
SARI KARTLAR: Sinan, Burak (Serik Belediyespor) - Raşit, Hakan, Arif, Ahmet Tuna Akıl (Artvin Hopaspor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor evinde karşılaştığı Artvin Hopaspor ile 2-2 berabere kaldı.
15'inci dakikada gelişen Serik Belediyespor atağında Ahmet Teker'in vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.
25'inci dakikada Artvin Hopaspor'dan Salim'in vuruşunda top filelerle buluştu: 1-1.
İlk yarı 1-1 sona erdi.
70'inci dakikada Artvin Hopaspor ceza sahası içerisinde Ahmet Teker'e yapılan faul sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi.
71'inci dakikada penaltı atışını kullanan Kaan topu ağlarla buluşturdu: 2-1.
77'nci dakikada Artvin Hopaspor'dan Yunus Emre rakibine yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
85'inci dakikada korner atışından gelen topu Arif kafayla filelere gönderdi: 2-2.
Maç başka gol olmayınca 2-2 tamamlandı.

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