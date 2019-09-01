Serik Belediyespor - Anagold 24 Erzincanspor: 3-1

Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya) ()

STAT: İsmail Oğan

HAKEMLER: Yunus Emre Çakar (xx), Gökhan Özkan (xx), Serkan Öksüz (xx)

SERİK BELEDİYESPOR: Orkun (xxx) - Taner (xxx), Alican Tez (xxx) (Dk. 73 Sefa xx), Sinan (xxx), Ahmet (xx), Abdurrahman (xxx), Doğancan (xxx) (Dk. 89 Mehmet), Burçin (xxx), Erdi (xxx), Atakan (xxx) (Dk. 53 Hakan xx), Güven (xxx)

ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Ersel (xx) - Yusuf (xx), Ayhan (xx), Muhammet (xx), Ali (x), Erdi (xx), Emre (xx) (Dk. 82 Tuncay x), Hüseyin (xx) (Dk. 59 Burak xx), Osman (xx) (Dk. 72 Uğurcan x), Mümin (xx), Tugay (x)

GOLLER: Dk. 22 Alican Tez, Dk. 43 - Dk. 54 Güven (Serik Belediyespor) - Dk. 86 Ali (Anagold 24 Erzincanspor)

SARI KARTLAR: Alican Tez, Hakan, Burçin, Sinan (Serik Belediyespor) - Mümin, Tuncay, (Anagold 24 Erzincanspor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Serik Belediyespor evinde karşılaştığı Anagold 24 Erzincanspor'u 3-1 yendi.

Maç öncesi Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan ve başkan Ramazan Kaçar, hakemlere ve takım kaptanlarına çiçek vererek başarılar diledi.

22'nci dakikada sağdan gelişen Serik Belediyespor atağında kaptan Sinan'ın yaptığı ortaya ceza sahası içerisinde Alican Tez kafayla vurdu ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

39'uncu dakikada Ahmet Teker, ceza sahası dışından vurduğu şut, üst direkten geri döndü.

43'üncü dakikada Ahmet Teker'in sağdan yaptığı ortada topla buluşan Güven Güneri düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

İlk yarı Serik Belediyespor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

54'üncü dakikada Ahmet Teker'in ortasında topla buluşan Güven Güneri topu bir kez daha filelerle buluşturdu:3-0.

86'ncı dakikada Anagold 24 Erzincanspor'dan Ali kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu kaleye gönderdi: 3-1.

Karşılaşma Serik Belediyespor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.