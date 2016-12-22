Şerife nine Fenerbahçe ile yaşıt

Fenerbahçe'nin kuruluş yılı olan 1907'de dünyaya gelen 109 yaşındaki Şerife Uysal'a, Zonguldak Fenerbahçe Taraftarları Derneği Başkanı tarafından takımın atkısı hediye edildi.

Sinop Gerze doğumlu olan Şerife Uysal, Zonguldaklı Mehmet Uysal ile evliliğinden 1 çocuk sahibi oldu. Eşi Mehmet Uysal, Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan emekli olduktan sonra 1975 yılında 74 yaşında akciğer kanserinden ölen Şerife Uysal, 53 yaşındaki kızı Fatma ve aynı yaştaki damadı Hasan Karahan ile birlikte yaşıyor. İlerlemiş yaşına rağmen dinç görünümüyle dikkat çeken Şerife Uysal'ı, Fenerbahçe Kulübü'nün kurulduğu 1907'de dünyaya gelmesi nedeniyle Zonguldak Fenerbahçe Taraftarlar Derneği Başkanı Turgut Papila ziyaret etti. Papila, aynı zamanda Fenerbahçe taraftarı olan Şerife Uysal'a, Fenerbahçe atkısı hediye ederek, Ülker Arena'da bir maça götürme sözü verdi.

İşetme, kalp ve tansiyon sorunu dışında sağlık sorunu bulunmayan Şerife Uysal, uzun yaşamın sırrının doğal beslenme olduğunu söyledi. Şerife Uysal, "Kendi bahçemizde yetiştirip o ürünleri yiyorduk. Şuanda kalp ve tansiyon dışında bir sıkıntım yok. Çok şükür iyiyim. Merdiven çıkamıyorum, düz yolda yürüyorum. Eşim Fenerbahçeliydi, damadım da Fenerbahçeliydi. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Turgut Papila da "Allah uzun ömür versin. Fenerbahçemiz ile aynı yaşta Şerife nine. Kendisini eğer isterse Fenerbahçe'nin bir maçını izlemeye stada götüreceğim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şerife Uysal ile röp.

-Kimliği

-Fenerbahçe atkısı hediye edilmesi

-Muhtar Şükrü Fidanboy ile röp.

-Turgut Papila ile röp.

-Ailesiyle

HABER - KAMERA: DURMUŞ SEVİNDİK - ZONGULDAK /