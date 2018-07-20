Serhiy Rybalka Demir Grup Sivasspor'da

Hüsnü Ümit Avcı/SİVAS,()

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynayan Serhiy Rybalka'yı 3 yıllığına yeniden kadrosuna kattı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor geçtiğimiz yıl Ukrayna Premier Ligi ekiplerinden Dinamo Kiev'den 1 yıllığına kiraladığı Serhiy Rybalka'yı yeniden renklerine bağladı. Kırmızı beyazlı ekibin Bolu'nun Karacasu Beldesinde kamp yaptığı otele gelen Ukraynalı sporcu kendisini 3 yıllığına kırmızı-beyazlı ekibimize bağlayan sözleşmeye imza attı. Rybalka otelde takım arkadaşları ile hasret gidererek tebrikleri kabul etti. Geçtiğimiz sezon 21 kez kırmızı beyazlı formayı terleten Rybalka 1 kez de gol sevinci yaşadı.

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