Sergey Bubka: ''Doping dünya sporunun kanseri''

''Dopingle mücadele konusunda çok çalışan bir Bakan ve Federasyon başkanınız var''

''Türk Atletizmi çok doğru yolda''

''2020 Tokyo'nun temiz geçmesi için çok çalışıyoruz''

Ercan ATA - BELGRAD / (fotoğraflı)

Türkiye Atletizm Federasyonu ve Başkan Fatih Çintimar'ın sportif baş danışmanı, eski sırıkla atlama Dünya rekortmeni Ukrayna Milli Olimpiyat Komitesi ve Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) Asbaşkanı Sergey Nazaroviç Bubka, ''Doping Dünya sporunun kanseri. Bu kanseri yenmek için tüm Dünya federasyonları olarak çok çalışıyoruz'' dedi.

Milli takım kampını ziyaret eden ve sporcularla sohbet eden IAAF Asbaşkanı Sergey Bubka, "Türk Atletizmini çok yakından takip ediyorum" diyerek Doğan Haber Ajansı'na () açıklamalarda bulundu:

''DOPİNGLE MÜCADELE KONUSUNDA ÇOK ÇALIŞAN BİR BAKAN VE FEDERASYON BAŞKANINIZ VAR''

''Fatih başkan ile çok doğru yoldalar ve çok önemli işler yapıyorlar. Kolay değil. Atletizmde o kaoslu günlerden çok kısa bir sürede kurtulup yeni bir kadro kurmak kolay işler değil. Bu nedenle çok kısa zamanda çok önemli yol aldılar. Fatih başkanla çok sık görüşüyoruz. Türk atletizmini çok yakından takip ediyorum ve yapılan işleri iyi biliyorum. Çok kaliteli antrenörler getirildi. Türkiye'ye geldiğimde yeni atletizm projesi için sayın spor bakanı Akif Çağatay Kılıç beyle görüştük. Projeyi sayın bakana Fatih başkanla anlattık. Türk atletizmi için Spor Bakanı Akif Çağatay bey bence çok büyük işler yapacak. Türkiye'de temiz spor için çok büyük adımlar atıldı ve atılmaya devam ediliyor. Sayın Bakan WADA yönetim kurulunda olması bu hassasiyeti çok üst seviyeye çıkarıyor. Türkiye'nin doping karnesi artık örnek gösteriliyor. Buda beni ve Atletizm camiasını çok mutlu ediyor. Bu konudaki hassasiyetinden dolayı, Sayın Bakan ve Atletizm Federasyon Başkanına teşekkür ediyorum'' diye konuştu.

''DOPİNG'' DÜNYA SPORUNUN KANSERİ''

"Doping Dünya Sporunun Kanseri" diyen Bubka, ''Doping Dünya çapında spor için çok büyük bir problem. Adeta sporun kanseri. Bundan kurtulmak için sporcuları, antrenörleri, dünyadaki tüm federasyonları çok iyi analiz etmek ve çok sık seminerler vermek lazım. Doğru yolu gösterip çok iyi eğitmemiz lazım insanları. Sistemi konuşmak ve geliştirmek için çok koordine bir şekilde birlikte hareket etmemiz lazım. Bu savaşı tüm dünya federasyonları ile birlikte vermemiz lazım. Kimileri çok çalışarak kurallara uyuyor. Ama bazıları kolay ve haksız yolu seçerek çalışanlara saygı duymuyor. Temiz spor için çok ama çok çalışmak lazım. Biz atletizm ailesi olarak IAAF Başkanı Sebastian Coe ile Aralık kongresinden sonra çok büyük reforma gittik. Bütün yapılarımızı Dünya ve Avrupa federasyonu olarak değiştirdik. Tokyo'nun temiz geçmesi için çok çalışıyoruz. Bu çalışmada içimizde Türk yöneticilerde var. 2020 Tokyo öncesi ve gelecekte herhangi bir sorun yaşanmaması için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.''