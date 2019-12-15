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Sergen Yalçın: Şans bulduk ve gol atarak maçı kazandık

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Bugün Beşiktaş da oyunun ilk yarısında ya da ikinci yarısında karambolden bir gol bulsa maçı kazanabilirdi. Çok da abartmamak lazım maçı. Biz şans bulduk ve gol atarak biz kazandık...

SPOR 15.12.2019, 22:33
Sergen Yalçın: Şans bulduk ve gol atarak maçı kazandık
BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Bugün Beşiktaş da oyunun ilk yarısında ya da ikinci yarısında karambolden bir gol bulsa maçı kazanabilirdi. Çok da abartmamak lazım maçı. Biz şans bulduk ve gol atarak biz kazandık maçı" dedi.
Süper Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş'ı deplasmanında 2-0 mağlup eden BtcTurk Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 
Galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik eden Sergen Yalçın, "Ciddi bir taraftarın önünde ciddi bir baskı altında oynamak, bizim gibi bir Anadolu takımı için zordu. Oyuncularımı tebrik ediyorum iyi mücadele ettiler. Büyük bir takıma karşı, deplasman takımı nasıl oynarsa, biz öyle oynayacağız demiştim. Hafta içinde 3 gün çalıştık bunu. Oyuncularım doğru oyunu oynadı. Oyunun tamamında çok sabırlıydık. İki takım için de üretken bir maç olmadı. Biz çok beklediğimiz için üretemedik ama rakip de üretemedi. Sabırlı oyunun karşılığını son bölümde aldık. Rakibin risk aldığı bölümde Bifouma gibi önemli oyuncuları ileri attıktan sonra sonuç aldık. Çok etkili, çok hızlı bir oyuncu Bifouma. Onun bu performansı belki de bize maçı kazandırdı. Bifouma ve bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum. Geçen hafta bir maç kaybetmiştik, onu telafi ettik. Hedefimiz şampiyonluk ya da Şampiyonlar Ligi değil ilk 8'in içinde sezon sonuna kadar kalırsak bizim için çok iyi olur. Bugün kazandık ve önümüzdeki maçlara bakacağız" diye konuştu.
"BUNDAN SONRA DEPLASMAN MAÇLARINDA BU OYUNU OYNAYACAĞIZ"
Bugün oynadıkları defansif oyunu bundan sonra deplasman maçlarında uygulayacaklarını belirten Yalçın, "Biz normalde daha ofansif oynar. Ben genelde oynayan takım çıkarıyorum sahaya. İnsanlar maç izlemeye geldiğinde güzel futbol izlesinler istiyorum. Bu oyun aslında çok doğru bir oyun değil ama biz bugün bu oyunu da oynayabileceğimizi gösterdik. Demek ki Türkiye'de insanlar bu oyunu kabul ediyormuş. Bu tarz oynamak çok kolay, 34 maç boyunca bu futbolu oynatabiliriz. Ama seyir zevki olan maçlar oynatmak istedik. Ancak demek ki Türkiye'de tutan oyun bu. Biz de bundan sonra deplasman maçlarında bu oyunu oynayacağız" dedi.
"SABIRLA BEKLEYİP ŞANSIN BİZE GELMESİNİ BEKLEDİK"
Maçta Beşiktaş risk aldıktan sonra kendilerine şans geldiğini söyleyen Sergen Yalçın, "Biz çıkıp 90 dakika boyunca Beşiktaş'la kora kor oynayamayız. Maçtan önce de oynayacağımız oyunla ilgili net bilgiler vermiştim. Biz doğru oyunu oynayıp sabırlı kaldık. İlk yarısında hiç pozisyon vermedik. Biz de giremedik pozisyona ama pozisyon vermedik. Sabırla bekleyip şansın bize gelmesini bekledik. Beşiktaş risk aldıktan sonra bu şans bize geldi. Çok etkili bir oyuncu Bifouma. Son 15 dakika oyuna giren oyuncularımız için çok uygun bir ortam oldu" şeklinde konuştu.
"ŞANS BULDUK VE GOL ATARAK MAÇI KAZANDIK"
İkinci yarıda fikstürlerinin daha kolay olduğunu vuırgulayan Sergen Yalçın, "Kağıt üzerinde bazı hesaplar kitaplar yapılıyor. Ancak sahada bu beklentiye cevap verilmeyince işler istediğiniz gibi gitmiyor. 4 büyük takımın da hepsi aynı pozisyonda, aradan sıyrılan yok. Ama bence ligin devamında 4 büyükler ve Başakşehir, ilk sıralarda yer alabilir. Bizim buralara girme şansımız yok. Ancak birileri kötü gidecek ki biz kendimizi oraya atalım. Ligin devamında göreceğiz. İlk yarıda 24, 25 puan bizim için iyi gibi görünüyordu, şu anda 23 puandayız ve ikinci yarıda fikstürümüz daha iyi, 9 maçı içeride oynayacağız. Ekibim de çok iyi çalışıyor. Tabii işler bazen istediğiniz gibi gitmiyor. Bugün Beşiktaş da oyunun ilk yarısında ya da ikinci yarısında karambolden bir gol bulsa maçı kazanabilirdi. Çok da abartmamak lazım maçı. Biz şans bulduk ve gol atarak biz kazandık maçı" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Sergen Yalçın'ın açıklamaları

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