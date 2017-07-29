Sergen Yalçın, ilk antrenmanına çıktı

Eskişehirspor kulübü ile 1 yıllığına anlaşmaya varan Sergen Yalçın, bugün ilk kez takımın başında antrenmana çıktı.

Geçen haftaiçi Eskişehirspor ile sözleşme imzalaması beklenen Sergen Yalçın, bugün Eskişehir'e geldi. Kulüp ile anlaşan Yalçın, akşam saatlerinde Hanefi Demirkol Tesisleri'nde takımın başında ilk antrenmanına çıktı. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak yapıldı. Antrenman öncesi teknik direktör Sergen Yalçın, takım ile bilikte fotoğraf çektirdi. Sergen Yalçın, yarın saat 13.30'da sözleşme imzalayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Takımın antrenmanı çıkması

-Sergen Yalçın'ın çıkması

-Takım ile Sergen Yalçın'ın birlikte fotoğraf çektirmesi

-Antrenman

Haber:Kemal ATLAN-Kamera:Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,()