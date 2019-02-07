Sergen Yalçın: "Hala futbolculuğumun konuşulması beni çok rahatsız ediyor"

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () -

AYTEMİZ Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Benimle ilgili hala futbolculuktan kalma yaşantım ön planda tutuluyor. Bu beni çok rahatsız ediyor. Ben futbolu bırakalı 10 yılın üzerinde oldu ve hala futbolculuğum konuşuluyor. Ben teknik direktörlük ve yöneticilik yapıyorum" dedi.

Sergen Yalçın, Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında ligi, takımı ve çalışmaları değerlendirdi. Sergen Yalçın, takımın başına geçmesiyle birlikte güzel bir yükseliş yakaladıklarını söyledi.

Yalçın, "Çok müthiş bir yükseliş olduğunu düşünmüyorum. Bir ivme kazandık ama çok arzu ettiğimiz yerde değiliz. Şu anda ligin en kritik dönemi. Çünkü bundan sonraki süreçte herhangi bir kaybın telafisi olmayacak. Bu herkes için geçerli. Biz de ikinci yarıya iyi başladık. Devre arası iyi bir dönem geçirdiğimizi düşünüyorum ama bu uzun bir süreç. İyi başlangıçlar, bir iki haftalık süreç için iyi ama bizim için önemli olan bunun devamının gelmesi. Pozisyon olarak iyi bir yerdeyiz ama başladığımız günden itibaren kendi pozisyonumuzu değerlendirirsek iyi bir noktadayız ama kesinleşmiş bir şey yok. Konumumuz hala riskli bir yerde. Şimdi iki deplasmana gideceğiz, onlar çok zorlu. Ligin kalanındaki süreç bizim için çok daha zorlu olacak" dedi.

"OZAN'I FUTBOLCU OLDUĞUNA İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Lig arasında yapılan transferleri de değerlendiren Yalçın, "İstediğimiz transferleri hemen hemen yaptık diyebiliriz ama şöyle bir sıkıntımız var; Aldığımız oyuncular çok hazır değil. Onları hazırlamak zaman alacak. Sural 1 aydır antrenman yapmamış, o da gerideydi. Yeni yeni takıma uyum sağlıyor. Ozan Tufan'ın durumunu zaten biliyorsunuz, 13 aydır futbol oynamamış, çok dışarıda kalmış bir futbolcuydu. Onu tekrar bu oyuna adapte etmeye çalışıyoruz. Ozan'ı tekrar futbolcu olduğuna biraz daha ikna etmeye çalışıyoruz. Steven'ı aldık o da 6 aydır futbol oynamayan birisi. Yavaş yavaş Alanyaspor'a uyum sağlamaya başladı. Obi'yi aldık en son o da sakatlık yaşadı, 1 aydan beri sakatlık geçiriyor. Onun da dönmesi 2-3 haftayı bulacak" diye konuştu.

"GÖZTEPE MAÇI ÇOK ZOR OLACAK"

Takım kadrosu hakkında da konuşan Sergen Yalçın, şöyle dedi: "Sakat oyuncumuz Isaac Sackey var, devre arasında da onu kullanmadık o da bir iki haftaya dönecek takıma. Lucas Villafanez cezalı onu kullanamayacağız, iki oyuncudan yoksunuz bu hafta ama takım olarak iyi durumdayız. Oyuncularımız lige motive olmaya başladı. Zor iki deplasmana gideceğiz. Bu hafta Göztepe maçı çok zor olacak diye düşünüyorum. Göztepe güçlü bir takım, oyunsal olarak iyi bir karakter ortaya koyuyorlar. Arkalarında ciddi bir taraftar var büyük bir itici güç. İnanılmazlar."

"SKOR ALMALARINI İSTİYORUZ"

Ligi ve çalışmaları da değerlendiren Sergen Yalçın, konuşmasına şöyle devam etti: "Trabzon deplasmanı zor, ondan sonra oynayacağımız maçlar var, hiçbiri kolay değil. Bu süreçte oyuncularımızı hazır tutmaya çalışıyoruz. Skor almalarını istiyoruz, son oynadığımız maçlar da iyiydi. Bunun yanında bir gerçek var ki Göztepe ve Trabzon gibi önemli deplasmanlar var. Bu maçlardan alacağımız skorlar bizim bundan sonraki bakış açımızı, ligi nerede bitirebiliriz bunların donelerini verecek."

"BENİ ÇOK RAHATSIZ EDİYOR"

Kendisiyle ilgili futbolculuk yıllarından eleştiri geldiğini ve bundan rahatsızlık duyduğunu belirten Sergen Yalçın, şöyle konuştu: "Hala futbolculuktan kalma yaşantım ön planda tutuluyor. Bu beni çok rahatsız ediyor. Ben futbolu bırakalı 10 yılın üzerinde oldu ve hala futbolculuğum konuşuluyor. Ben teknik direktörlük ve yöneticilik yapıyorum. Bunların konuşulması sağlıklı değil. Farklı bir iş yapıyoruz. Yıllardır çalıştığımız takımların hepsi aynı pozisyonda olduğu için hep stresli ve zor sezonlar yaşıyoruz. Bu da bize çok ağır geliyor. Bu işten çok zevk almıyoruz ama işimiz bu. Biz çalıştığımız sezonlarda başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Ben hiç yardımcı antrenörlük yapmadım. Bu da hiç kolay değil. Bu da bana ve ekibime çok tecrübe kazandırdı. Çalıştırdığım yaklaşık 6 takım oldu. Bu tecrübeyi bu takımlarda kazandık. Biz bu pozisyonda çalışmanın ne olduğunu, nasıl planlama yapılması gerektiğini, stratejimizin ne olduğunu çok iyi öğrendik. Bunun da bundan sonraki teknik direktörlük hayatımda çok faydalı olacağını düşünüyorum. Uyumadığımız akşamlar oluyor yani. Geçen sene Konyaspor'da 3 ay çalıştık, 3 yıl gibi geldi. O kadar zordu ki her hafta puan cetveline bakıyoruz, planlama yapıyoruz, maç maç strateji hazırlıyoruz. Aldığımız sorumluluk çok ağır, bilincindeyiz ama Allah'a şükür altından kalkmayı başardık. Bundan sonra da inşallah başarırız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sergen Yalçın konuşması

(FOTOĞRAFLI)