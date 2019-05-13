Sergen Yalçın: Bir gün kavuşacağız 

"Taraftarlara çok teşekkür ediyorum"

Ali DANAŞ / İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup olan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, mağlubiyeti ve siyah beyazlı taraftarların kendisine olan ilgisini değerlendirdi.

"VASAT BİR MAÇTI"

Oyundan memnun olmadığını belirten Yalçın, "Çok istediğimiz bir oyun olmadı. Hücumda çok iyi işler yapan ekibiz, o bağlantıyı kurmakta zorlandık. Beşiktaş'ın baskıyla başlaması bunda etken oldu. Oyun kurdurtmadılar" şeklinde konuştu.

Yalçın, mücadele yönü daha fazla olan bir maç oynadıklarına değinirken, "Vasat bir maçtı, mücadele daha fazlaydı. Ligde beklentimiz de kalmadı. Sadece bitirmek için devam edeceğiz. Ne kadar yukarıda bitirirsek o kadar iyi" dedi

Yalçın, Alanyasporlu futbolcuların yaşadığı trafik kazası nedeniyle takımda hala bir moral bozukluğu olduğunu dile getirirken, "Acı bir olay var, psikolojimizi çok bozdu. Sezonun bitmesi bizim için en hayırlısı olacak" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARLARA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Beşiktaş taraftarının kendisine gösterdiği ilgiyle ilgili de Yalçın, "Taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ta uzun yıllar oynadım. Şampiyonluklar, kupalar kazandım. Çok önemli maçlar oynadım, eski statta değerli goller attım. 100'üncü yılda hatırlanacak golüm var. Duygusal bir gece oldu. Böyle sevgileri görmeye ihtiyacımız oluyor. Her yönüyle bizim için güzel bir gece oldu, sadece maçı kaybettik" şeklinde konuştu.

Sergen Yalçın, isminin Beşiktaş ile anılmasıyla ilgili olarak da, "Sevgi gösterisini bununla bağdaştırmamak lazım. O farklı iş, farklı deneyim. Alanyaspor'da çalışıyorum. Teklif almadım. Teklif gelmediği için yorum yapmak zor. Neresindeyiz, içinde miyiz dışında mıyız bilmiyorum. Kimseyi zor durumda bırakmak istemiyorum. Kısmetse illaki bir gün olur. Alanyaspor yönetimiyle de gelecek sezon için olmadı. Doğal olarak bir planlama yapmadık" dedi.

Yalçın, son olarak Beşiktaş taraftarının ilgisine, "Çok basit bir cevap vereyim, bir gün kavuşacağız diyeyim" açıklamasını yaptı.

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