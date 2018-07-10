Serena Williams yarı finale yükseldi

Aynur TATTERSALL / LONDRA () - Wimbledon Tenis Turnuvası'nın sekizinci gününde kadınlarda ABD'li Serena Williams, İtalyan Camila Giorgi'yi mağlup ederek yarı finale yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın sekizinci gününde oynanan çeyrek final karşılaşmasında tek kadınların favorisi ABD'li Serena Williams, İtalyan Camila Giorgi'yi 3-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek tur atlayan taraf oldu.

İki tenisçinin de başa baş mücadele verdiği 1 saat 29 dakika süren karşılaşmanın galibi olan Serena Williams, yarı finalde Alman Julia Goerges ile karşılaşacak.