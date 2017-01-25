Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Çin, Rusya sınırına füzelerini yerleştirdi
Çin, Rusya sınırına füzelerini yerleştirdi
Üniversiteli Tuğba 'Beni aramayın' notu bırakıp ortadan kayboldu
'Ailemle görüşmek istemiyorum'
2016'da 12 milyar liralık senet protesto edildi
1 milyon senet protesto edildi
Türkiye'den İsrail'e kınama!
Türkiye'den İsrail'e kınama!

Serena Williams yarı finalde Hırvat Lucic-Baroni ile oynayacak

Sezonunun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Amerikalı Serena Williams, İngiliz Johanna Konta'yı 2-0 yenerek yarı finale yükseldi. Avustralya'nın Melbourne kentinde devam eden Avustralya Açık...

Serena Williams yarı finalde Hırvat Lucic-Baroni ile oynayacak

Sezonunun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Amerikalı Serena Williams, İngiliz Johanna Konta'yı 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Avustralya'nın Melbourne kentinde devam eden Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar çeyrek final müsabakasında ABD'li Serena Williams ile 9 numaralı İngiliz raket Johanna Konta karşılaştı.

Rod Laver Arena'da ilk seti 6-2, ikinci seti de 6-3 kazanan Serena Williams 2-0'lık skorla yarı finale yükseldi.

Serena Williams, yarı finalde 27 Ocak Cuma günü Çek Karolina Pliskova'yı 2-1'lik skorla eleyen Hırvat Mirjana Lucic-Baroni ile karşılaşacak.

MELBOURNE /

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55