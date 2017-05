Serdar Özkan: Taraftarımızla Avrupa'ya, deplasmana gitmek istiyoruz

ANTALYASPOR'lu Serdar Özkan, Avrupa kupasını katılmak istediklerini belirterek, "Son 2 haftamızda taraftarımız bizi yalnız bırakmasınlar. Taraftarımızla Avrupa'ya deplasmana gitmek istiyoruz" dedi.Spor Toto Süper Lig'de 32'nci haftayı 52 puanla 5'inci sırada tamamlayan Antalyaspor, kalan maçlarını Avrupa kupasına katılma hedefiyle kazanmak istiyor. Antalyaspor'un deneyimli futbolcularından Serdar Özkan, lig bitimine 2 hafta kala çok kritik sürece girdiklerini anlattı. Trabzonspor'un 2 puan önünde yer aldıklarına değinen Serdar Özkan, "5'inci olursak düşüncemiz Avrupa'ya gitmek. Medipol Başakşehir, kupada Fenerbahçe'yi eledi, kupayı alırsa biz de 5'inci olursak Avrupa'ya gideceğiz" diye konuştu."HEDEFİMİZ AVRUPA"Antalyaspor'un fikstür avantajı bulunduğunu, deplasmanda Kasımpaşa, son hafta da evinde Gaziantepspor'la karşılaşacağını hatırlatan Serdar Özkan, şunları söyledi:"Trabzonspor'un da çok zorlu maçları var. Bizim hedefimiz 6 puanı da kazanıp Avrupa'ya gitmek. Şu an zaten Antalyaspor tarihinin en yüksek puanını toplamış durumdayız. Bu da bize çok büyük bir gurur veriyor. Bu şehrin Avrupa'ya çok yakışacağını düşünüyoruz. Antalya'yı Avrupa'da temsil etmek istiyoruz. Şu an çok iyi gidiyoruz, son 2 haftayı kayıpsız atlatıp inşallah Avrupa'ya gideceğiz."TARAFTARA ÇAĞRISezon boyunca taraftarın takımı çok iyi desteklediğini dile getiren Serdar Özkan, "Stadımızda seyirci ortalamasının üzerinde oynuyoruz her hafta. Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmıyor. Son 2 haftamızda bizi yalnız bırakmasınlar. Taraftarımızla Avrupa'ya, deplasmana gitmek istiyoruz" dedi

