Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Amanoslarda çatışma 1 uzman çavuş şehit oldu
Amanos dağından acı haber: 1...
DHA ANKARA - 'FETÖ Genelkurmay Çatı Davası'nda yargı günü (2)
Genelkurmay Karargah davası başladı
İçişleri Bakanlığı: Son 5 ayda 642 terörist etkisiz hale getirildi
Son 5 ayda 642 terörist...
'FETÖ Genelkurmay Çatı Davası'nda şehit annesi baygınlık geçirdi
Şehit annesi mahkemede baygınlık geçirdi

Serdar Özkan: Taraftarımızla Avrupa'ya, deplasmana gitmek istiyoruz

ANTALYASPOR'lu Serdar Özkan, Avrupa kupasını katılmak istediklerini belirterek, "Son 2 haftamızda taraftarımız bizi yalnız bırakmasınlar. Taraftarımızla Avrupa'ya deplasmana gitmek istiyoruz" dedi. Spor Toto Süper Lig'de 32'nci haftayı...

Serdar Özkan: Taraftarımızla Avrupa'ya, deplasmana gitmek istiyoruz
ANTALYASPOR'lu Serdar Özkan, Avrupa kupasını katılmak istediklerini belirterek, "Son 2 haftamızda taraftarımız bizi yalnız bırakmasınlar. Taraftarımızla Avrupa'ya deplasmana gitmek istiyoruz" dedi.
Spor Toto Süper Lig'de 32'nci haftayı 52 puanla 5'inci sırada tamamlayan Antalyaspor, kalan maçlarını Avrupa kupasına katılma hedefiyle kazanmak istiyor. Antalyaspor'un deneyimli futbolcularından Serdar Özkan, lig bitimine 2 hafta kala çok kritik sürece girdiklerini anlattı. Trabzonspor'un 2 puan önünde yer aldıklarına değinen Serdar Özkan, "5'inci olursak düşüncemiz Avrupa'ya gitmek. Medipol Başakşehir, kupada Fenerbahçe'yi eledi, kupayı alırsa biz de 5'inci olursak Avrupa'ya gideceğiz" diye konuştu.
"HEDEFİMİZ AVRUPA"
Antalyaspor'un fikstür avantajı bulunduğunu, deplasmanda Kasımpaşa, son hafta da evinde Gaziantepspor'la karşılaşacağını hatırlatan Serdar Özkan, şunları söyledi:
"Trabzonspor'un da çok zorlu maçları var. Bizim hedefimiz 6 puanı da kazanıp Avrupa'ya gitmek. Şu an zaten Antalyaspor tarihinin en yüksek puanını toplamış durumdayız. Bu da bize çok büyük bir gurur veriyor. Bu şehrin Avrupa'ya çok yakışacağını düşünüyoruz. Antalya'yı Avrupa'da temsil etmek istiyoruz. Şu an çok iyi gidiyoruz, son 2 haftayı kayıpsız atlatıp inşallah Avrupa'ya gideceğiz."
TARAFTARA ÇAĞRI
Sezon boyunca taraftarın takımı çok iyi desteklediğini dile getiren Serdar Özkan, "Stadımızda seyirci ortalamasının üzerinde oynuyoruz her hafta. Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmıyor. Son 2 haftamızda bizi yalnız bırakmasınlar. Taraftarımızla Avrupa'ya, deplasmana gitmek istiyoruz" dedi

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246