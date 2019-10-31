Serdar Bostancı: 2019'u domine etmek istiyoruz

İSTANBUL,() -

2019 Türkiye Ralli Şampiyonası 7'nci ve son yarışı olan Yeşil Bursa Rallisi, bu yıl Bursa Otomobil Sporları Kulübü (BOSSEK) tarafından 1-3 Kasım tarihlerinde 44'üncü kez gerçekleştiriliyor.

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın yanı sıra 35 yaş üzeri klasik ralli otomobillerinin de yer aldığı Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ile amatör sürücülere yönelik Zafer Vatansever Ralli Kupası'na da puan verecek Yeşil Bursa Rallisi'nde ekipler, Orhaneli-Keles bölgesindeki 114,10 kilometresi özel etap, toplam uzunluğu ise 453,38 kilometre olan asfalt zeminli parkurda mücadele edecek.

2019 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6'ncı ve sondan bir önceki yarışı olan 37. Ford Otosan Kocaeli Rallisi'nde "pilotlar", "co-pilotlar" ve "markalar" kategorilerinde şampiyonluğunu matematiksel olarak garantileyen Castrol Ford Team Türkiye, sezonun son yarışında kalan 2 kategorideki şampiyonlukları da elde etmek için mücadele edecek.

'2 çeker' kategorisinde Fiesta R2T araçları ile sezon başından bu yana her yarışta güçlü rakiplerine karşı başarılı bir şekilde mücadele eden Ümitcan Özdemir - Batuhan Memişyazıcı ikilisi sezonun son 2 yarışında gösterdikleri başarıyı Yeşil Bursa Rallisi'ni bir kez daha tekrarlayarak 2019 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda 2. kez üst üste "İki Çeker Pilotlar" ve "Co-Pilotlar" şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz iki yılın Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonu, Castrol Ford Team Türkiye çatısında yetişen And Sunman da Yeşil Bursa Rallisi'ni başarılı şekilde tamamlayarak kendi kategorisinde 3 yıl üst üste şampiyonluğun sahibi olmayı bekliyor. Sunman, Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6'ncı yarışı olan 37. Ford Otosan Kocaeli Rallisi'ni kendi kategorisinde ilk sırada tamamlayarak şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde etmişti.

BOSTANCI: "YEŞİL BURSA RALLİSİ'NDE KALAN 2 ŞAMPİYONLUĞU DA KAZARAK 2019 SEZONUNU DOMİNE ETMEK İSTİYORUZ"

Kendileri için zorlu bir sezonu geride bırakmak üzere olduklarını ifade eden Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı, "Sezonun 6. yarışı olan 37. Ford Otosan Kocaeli Rallisi'nde ilk hedefimiz olan 'pilotlar', 'co-pilotlar', 'markalar' şampiyonluklarını elde etmekti. Bunu başardık, şimdi sezonun son yarışı olan Yeşil Burda Rallisi'nde '2 çeker' ve 'gençler' kategorilerinde yarışı birinci sırada tamamlayarak Türkiye Ralli Şampiyonası'nın en önemli 5 kategorisinde şampiyonluğu almayı hedefliyoruz. Oldukça zorlu geçecek bu sezonun son rallisine katılacak tüm ekiplere şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

YARIŞIN İLK 2 GÜNÜNDE 4 ETAP BİRDEN GEÇİLECEK

1 Kasım Cuma akşamı saat 18:00'de Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde gerçekleştirilecek start seremonisi ile başlayacak olan rallinin ilk gününde Nilüfer Belediyesi Seyirci Özel Etabı geçilecek. 2 Kasım Cumartesi günü saat 09:00?da direksiyon başına geçecek olan ekipler Hankook adıyla geçilecek olan Dağgüney, Ahmet Burkay adıyla geçilecek olan Firuz ve Zafer Vatansever adıyla geçilecek olan Harman alanı etaplarını ikişer kez geçerek saat 17:30'dan itibaren Sur Yapı Marka AVM otoparkında yer alan servis alanında tamamlanmış olacak.

SON GÜN ULUDAĞ ETEKLERİNDE ZORLU MÜCADELE

3 Kasım Pazar sabahı saat 09:00'dan itibaren ekipleri Uludağ eteklerinde zorlu bir mücadele bekliyor olacak. Soğukpınar ve Nilüfer adıyla geçilecek olan Hüseyinalan etapları ardından servise girecek olan ekipler, son olarak bu iki etabı tekrar geçerek, zorlu sezon finalini tamamlamış olacaklar. Yeşil Bursa Rallisi, saat 14:00'den itibaren ALOFT Bursa Hotel önündeki finiş podyumunda son bulacak.

