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Serdar Aziz: "Bursaspor'un bu durumda olmasına üzülüyorum"

"Kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum" "Daha çok kenetlendik" SERHAN TÜRK / İSTANBUL,() Galatasaray'ın milli oyuncusu Serdar Aziz, 5-0 kazandıkları Bursaspor karşılaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Serdar...

Serdar Aziz: "Bursaspor'un bu durumda olmasına üzülüyorum"

"Kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum"

"Daha çok kenetlendik"

SERHAN TÜRK / İSTANBUL,()

Galatasaray'ın milli oyuncusu Serdar Aziz, 5-0 kazandıkları Bursaspor karşılaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Serdar Aziz, "Gol attığım ve kazandığımız için mutluyum. Eski takımına karşı oynadım. Benim için duygusal bir maçtı. Kaptanlığını yaptığım takımıma karşı oynadım. İyi bir skor aldık. Bursaspor'un bu durumda olmasına üzülüyorum. Bursaspor'a yakışan yerlerde inşallah olurlar" dedi.
Gol attığı için mutlu olduğunu ifade eden tecrübeli savunmacı, "Eski takımına karşı oynadım. Benim için duygusal bir maçtı. Kaptanlığını yaptığım takımıma karşı oynadım. İyi bir skor aldık. Bursaspor'un bu durumda olmasına üzülüyorum. Bursaspor'a yakışan yerlerde inşallah olurlar. Geçen hafta önemli puan kaybettik. Aynı oyunla devam edeceğiz" dedi.
"KÖTÜ NİYETLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"
Geçen haftaki penaltı pozisyonu sorulan Serdar Aziz, "Pozisyonlar oluyor. Hakemler tartışılıyor. Pozisyon orada bitti. Bugün başka bir maç oynadık. 5-0 gibi net skor aldık. Puan kayıplarına neden oluyor böyle kararlar. Ben farklı bir şey söyleyip, konunun uzamasını istemiyorum. O pozisyonda hakem bence baskı altında kaldığı için öyle bir karar verdi. Neticesinde kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Biz çıkıp, oyunumuzu oynayacağız. Attık puan kaybına tahammülümüz kalmadı. Sonunda şampiyon olmak istiyoruz" diye konuştu.
"DAHA ÇOK KENETLENDİK"
Geçen hafta alınan mağlubiyetin takımı birbirine kenetlediğini ifade eden Serdar Aziz, "Taraftarımız bizi deplasmanda da yalnız bırakmıyor. Bunu takım içerisinde de tartışmak gerekiyor. Çünkü iç sahada farklı oynuyoruz. Dış sahada da bunu aşmamız gerekiyor. Bunun da üstesinden geleceğiz. Tecrübeli oyunculara sahibiz. Artık daha çok kenetlendik. Bazı mağlubiyetler takımı birbirine kenetler. Geçen hafta bunu yaşadık" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Serdar Aziz'in açıklamaları

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