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Serdal Adalı: Sonuç ne olursa olsun Beşiktaş kazansın

Beşiktaş’ta 20 Ekim’de yapılacak başkanlık seçiminde aday olan Serdal Adalı, yönetim kurulu listesini divan kuruluna teslim etti. Güzel bir seçim geçmesi temennisinde bulunan Serdal Adalı, “Hayırlı olsun. İnşallah güzel bir seçim...

SPOR 17.10.2019, 17:42
Beşiktaş’ta 20 Ekim’de yapılacak başkanlık seçiminde aday olan Serdal Adalı, yönetim kurulu listesini divan kuruluna teslim etti.

Güzel bir seçim geçmesi temennisinde bulunan Serdal Adalı, “Hayırlı olsun. İnşallah güzel bir seçim geçiririz. Sonuç ne olursa olsun Beşiktaş kazansın. Ben kim kazanırsa kazansın Beşiktaş için yeni başkanın yanında olurum. Bütün camiaya saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

“İSMAİL ÜNAL, CAMİAYI BİR ARADA TUTMAK İÇİN FEDEKARLIK YAPTI”

Başkan adaylığından çekilen İsmail Ünal’dan birleşme yönünde kendilerine bir istek gelip gelmemesi sorulması üzerine Adalı, “3 aday kaldı. İsmail Ünal’a teşekkür ediyorum. Camiayı bir arada tutmak için fedakarlık yaptı. Bana hiçbir teklifte bulunmadı. Spontane gelişen bir durum oldu. Önceden planlanması imkansızdı. Hayırlısı olsun” ifadelerini kullandı.

Serdal Adalı’nın divan kuruluna sunduğu yönetim kurulu listesi şu şekilde:

Başkan Adayı Serdal Adalı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Hüseyin Yücel

Emin Önal

Doğan Küçükemre

Ahmet Selçuk Sert

Ahmet Akçelik

Hicabi Gökdereli

Yücel Biçer

Melih Aydoğdu

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Erdal Karacan

Kemal Çiloğlu

Uğur Fora

Ahmet Oğuz Uçanlar

Süha Taşpolatoğlu

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