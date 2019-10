Serdal Adalı: Konu Beşiktaş olunca başıma ne gelecek diye düşünmüyorum

Serdal Adalı, "Konu Beşiktaş olunca başıma ne geldi, ne gelecek diye düşünmüyorum. Öyle bir pazarlık yapmadım. İnsanın özgürlüğünden daha değerli bir şey yok" dedi.

Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak başkanlık seçiminde aday olan Serdal Adalı, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Hiçbir yönetimin devamı olmadığını belirten Serdal Adalı, "Kimsenin devamı değilim, bu bana ayıp olur. Birilerinin devamı aranıyorsa o şu anda var zaten. Ben Beşiktaş'a Fikret Orman ile girmedim. Beşiktaş'ın birlik, beraberliğe ihtiyacı var. Herkesi dinleyerek, camiayı toparlayacağıma inanıyorum. Birbirimizle uğraşmaktan dışarıyla mücadele edemez hale geldik. Yönetim taraftardan, taraftar camiadan kopmuş. Onlar içinde birbirinden kopmuş. Fikret Orman'a da muhaliftim. Ancak bunu göz önünde yapmadım. Aradım, söyledim. Beşiktaş'ın iyi olacağına inanayım, herkesle birleşirim" şeklinde konuştu.

"OCAK'TA MUTLAKA TRANSFER YAPACAĞIZ"

20 Ekim'deki seçimin ardından yapılacak ödemelerin planlamasını gerçekleştirdiklerini belirten Adalı, "Pazar günü seçim, pazartesi günü ödeme var. Bunların hazırlığını yaptık. Bütün adaylar bunu biliyor. Hâlâ bu ödemelerin planını yapıyoruz. Kulübün ödemeleri ile hâlâ ilgileniyoruz. Çünkü; şu anda yönetimdeyiz. Ocak'ta mutlaka transfer yapacağız. Seçim süresince futbol takımı üzerinden siyaset yapmayı doğru bulmuyorum. Bu takım iyi gidecek. Son haftaki galibiyet, umut ettiren bir görüntü verdi. Avrupa'nın 3 liginden topçu almadık. Milli takımlarından oynayan oyuncular, kalitelerinden eminim. Bu takımın şampiyonluk şansı devam ediyor" dedi.

"YAPMIŞ OLMAK İÇİN TRANSFER YAPMAYIZ"

"Transfer yapmış olmak için transfer yapmayız" diyen Adalı, "Futbola bir bütçe yaptık. Transferleri ona göre gerçekleştirdik. Bütçeye zarar vermeden devre arasında da transfer yapacağız. Santrfor ihtiyacımız var. Son ana kadar görüşmeye devam ettik. Yapmış olmak için transfer yapmayız. Bu işte en iyisiyim, gider alırım. Karius'un zorunlu satın alma opsiyonu yok. Bu yıl yapılan transferler, iyi transferler. Ali Naibi'nin scout ile yaptığı transferler. 5-6 izlenmiş, takip edilmiş, hocanın onayı alınmış isimler. Boyd'dan hâlâ umutluyum. 6-7 hafta sonra takımın birbirine alışacağını, sistemin oturmaya başlayacağını biliyordum. Diğer takımlar da aynı. Çok transferle başarı gelecek diye bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"GELDİM, ELİMİ TAŞIN ALTINA SOKTUM"

Takım kötü gitsin diye bekleyecek birisi olmadığını söyleyen Serdal Adalı, "Başkanla bir araya gelip, Beşiktaş'ı konuşuyorduk. Mali sıkıntılarda hemfikirdik. Başkan, 'Dışarıda bekleme, bizimle birlikte mücadele et' dedi. Takım kötü gitsin, bir şey olsun diye bekleyecek değilim. Ne kadar faydam oldu, onu Allah bilir. Geldim, elimi taşın altına soktum. Mali açılardan buralara geleceğini biliyordum. Dışarıda kalsam bugün avantajlı olabilirdim. 6 ay çalıştım diye insanlar beni suçlayacak değil. Beşiktaş'ın ihtiyacı olmuş, ben de gelmişim. 6 ay çalışan mı, 6.5 sene çalışan mı devamıdır? Bu algı değişik bir hal aldı" dedi.

"İÇ HUZURA ULAŞMAK DAHA ÖNEMLİ"

Kulüp içinde iç huzuru bulmanın en önemli şey olduğunu belirten Adalı, "Pazartesi günü neşter değil, ameliyat yapma günü. Önceliğimiz birlik, beraberlik. Parayı buluruz, hepsinden önemlisi iç huzuru bulmak. Başarı gelince her şey oluyor ama iç huzura ulaşmak daha önemli. Hesap sorma işini 10 senedir dinliyoruz. Başkan olduktan sonra geçtiğimiz 7 seneyi içinde olduğum dönemi de inceleteceğim. Kimsenin bundan korkusu yok. Kendi dönemim dahil inceleteceğim. Birinin bir hatasını göreyim, gereğini yaparım" şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ'A GELİR GETİRECEK BİR ŞEY YAPMAK LAZIM"

Sponsorlardan rakamları güncellemelerini isteyeceklerini ifade eden Adalı, "Gerekirse sponsorlarla görüşeceğiz. Başka kaynaklardan para bulacağız. Bu iş zengin başkanı falan geçti. İpotek çok önemli değil, parayı verince kaldırılır. Mevcut sponsorlarla büyük bir toplantı yapmayı planlıyorum. Takımın iyi gitmesi, markalarına bir şey katıyor. Firmaların 5 verirken, 3 verdiği döneme geldik. Sponsorlardan rakamları güncellemelerini isteyeceğiz. Beşiktaş'a gelir getirecek bir şey yapmak lazım. Geçen kongrede de vardı, şimdi de var, Beşiktaşlıların desteğiyle gelir getirebilecek... Süleyman Seba'nın Fulya'nın tapusunu aldığı gibi, Ümraniye'nin tapusunu almaya çalışacağız. Özkaynağa dönmeden, bu giderleri düşüremeyiz" dedi.

"KAZANAMASAM DA ÜMRANİYE'Yİ YAPACAĞIM"

Seçimi kazanamasa da Ümraniye'deki tesisleri yapacağını belirten Adalı şöyle konuştu:

"Ne ben ne diğer adayların 1 hafta içinde şunu yapacağım, şu borcu şöyle yapacağım deme şansı yok. Özkaynağa dönüş en büyük projemiz. Ümraniye'de Beşiktaş akademisinin inşaatına başladık. Altyapının komple konaklayacağı bir yer yapıyoruz. Akademiyi bu sene bitireceğiz. İçeride param var. 10 sene önce 6 milyon dolar vardı. O para TL'ye çevrildi; '6 milyon 700 bin lira para kaldı' dediler. TL'ye çevirdiler, bir gün de sormadım. Paranın geri kalan kısmını da cebimden yapıyorum. Kazanamasam da Ümraniye'yi yapacağım."

"BİZ SESSİZ KALMAYIZ"

Adalı, Beşiktaş'ın hakkını yedirmeyeceğini vurgulayarak, "Biz efendiliği savunan bir kulübüz. Yaygarayla bir şey elde edelim derdimiz olmadı. Ama Beşiktaş'ın hakkını da yedirmem. Geçmişte sessiz kalındığı zamanlar oldu ama biz sessiz kalmayız" dedi.

1 DÖNEM ARADAN SONRA YENİDEN BAŞKANLIK

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) başkanlığı ile birlikte Beşiktaş başkanlığını aynı anda yapıp, yapamayacağı sorulan Adalı şunları söyledi:

"Tüzükte öyle bir şey yok. Geçen kongrede de TJK başkanıydım. TJK'ya yine devam edeceğim. Tüzükle ilgili çok talep var. Sırf bir değişiklik yaptık diye bir şey yapmak istemiyorum. 3 döneme ek olarak, ek olarak 1 dönem ara verdikten sonra yeniden olabilir gibi bir madde eklenebilir. Bir kere başkan olan adam neden ömür boyu olmasın."

"FUTBOLU İÇİNDEN GELEN İNSANLARIN YÖNETMESİNE KATILIYORUM"

Amatör branşlarda bu yıl bütçeleri azalttıklarını söyleyen Adalı, "Amatöre branşların bütçesi 10 milyon dolar civarında. Borçların içinde geliri olmadan, 10 milyon dolar bütçesi var. Yeni kanunla parayı alıp, döndürmeye çalışıyoruz. Amatörler olmazsa olmazımız. Bu sene öyle gerektiği gibi bütçeleri azalttık. Akademiyi yapalım, oraya yarısını harcayalım, 5 sene sonra başka Beşiktaş izleriz. Profesyonelleşmeye önem veriyorum ve devam ettireceğim. Başkanla çalışanlar ayrılmak isterler ama bu yapıyı bozmayacağız. Bunun başında futbol geliyor. Altyapıya da genç bir arkadaşımızı koyduk, bu yapıyı devam ettirmek için. Futbolu içinden gelen insanların yönetmesine katılıyorum. Kimimiz inşaatçı, kimimiz doktor, eğitimciyiz. Kulübü yönetmekle, futbolu yönetmek ayrı şeyler. Araştırıyoruz, bu sorumluluğu alabilirim diyen efsanelerimizden biriyle çalışırız" ifadelerini kullandı.

"YÖNETİCİLİK ZAMANIMDA KENDİ ÇOCUĞUMDAN ÇOK, QUARESMA İLE İLGİLENDİM"

Sezon başında takımdan ayrılarak Kasımpaşa'ya transfer olan Quaresma'nın son haftaya kadar kendisinin gitmek istediğini belirten Adalı, şunları kaydetti:

"Hiçbir futbolcuya şu anda teklif yok. Quaresma dönerse belki antrenör olarak döner. Quaresma'yı çok severim. Beşiktaş'a gelmeden önce de hayranıydım. Yöneticilik zamanımda kendi çocuğumdan çok, onunla ilgilendim. Önceki yönetim geldiğinde hak etmediği şekilde yolladılar. Havaalanından ben yolladım. Nasıl getirdiysek, öyle yolcu etmek bizim duruşumuzda olması gereken bir şey. Bir süre sonra geri döndü. Son devreye kadar şampiyonluklarda da faydalı oldu. Devre arasında eve geldi, 'Eşim Türkiye'de kalmak istemiyor, takım bulursam gitmek istiyorum' dedi. 'Devre arasında olmaz' dedim. Duydum ki karısı eşyalarını toplamış. Son gün 'Kalıyorum' dedi. 'Sezon sonunda git' dedim. 'Sezon bittikten sonra gideceğim, gitmeyeceğim diyorsun, karar ver' dedim. 'Gidecekmişsin gibi program yapacağım' dedim, o da tamamladı. Kamp başladı. Sordum, 'Kulüp yok' dedi. Riva'ya götürdük. Yerine birilerini almamız lazım ama göndermeden alamayız. Yönetimden yollarımızı ayırma kararı çıktı. 1 hafta kalmış, transferin bitmesine. 6 aylık sürede talepler hep kendinden geldi. Gitmek istiyorum gibi talepler Quaresma'dan geldi. Gittiği gün alacağı yoktu. Son hafta gelene kadar gitmek istedi. Haksız şekilde gitmesine ben müsaade etmem ama her defasında gitmek isteyen kendisiydi. Büyük ihtimalle menajerler kafasını karıştırdı. Buradan jübile yapıp yollamak, en büyük isteğimdi."

Serdal Adalı, teknik direktör Abdullah Avcı ve ekibiyle ilgili ise şöyle konuştu:

"Abdullah hoca ekibiyle geldi. Orhan Ak krizi halloldu. Seçimden sonra futbolun içinden gelen birisi olursa bizim gibi yönetici olacak."

"BEŞİKTAŞ'A HİZMET ETMEK İSTEYENİN PARA PUL ARAMAMASI LAZIM"

Kulübün ekonomik olarak içinde bulunduğu zor durumuna da değinen Adalı, "Hepsi kafamızda var. Şu gün içinde yönetimden, bankadan 1-2 ayı geçmemiz lazım. Taraftarımız doğru yerde kullanıldığından emin olduktan sonra onlar da parayı bize verir. Devre arasına kadar olan kısmı, Ziraat Bankası'nın önerisiyle parayı bulmamız lazım. Ben de, yönetimdeki arkadaşlarımız da Beşiktaş'a verdiğimiz parayı geri almayacağız. Alacağı olanlar parasını geri almayacak. Yönetime alacağım arkadaşlara 'parayı almayacaksınız' şartı sunuyorum. Bu iş gönül işidir. Beşiktaş'a hizmet etmek isteyenin para pul aramaması lazım" açıklamasında bulundu.

"KONU BEŞİKTAŞ OLUNCA BAŞIMA NE GELECEK DİYE DÜŞÜNMÜYORUM"

Başkanlık adaylığı ile ilgili olumlu tepkiler aldığını belirten Adalı, "Üyeliklerin yapılmamış olmasından ben de rahatsızım. Küçük oğlumu üye sanıyordum ama öğrendim ki o da yapılmamış. Kongre üyeleri ile ilgili bir çalışma yapacağız. Önde gelenlerin bana ilgisi, teveccühü mutlu ediyor. Konu Beşiktaş olunca başıma ne geldi, ne gelecek diye düşünmüyorum. Öyle bir pazarlık yapmadım. İnsanın özgürlüğünden daha değerli bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"KULÜPLER BİRLİĞİ VAKFI BAŞKANI OLMAM"

Beşiktaş başkanı seçilmesi durumunda Kulüpler Birliği başkanı olmayı düşünmediğini belirten Adalı, "Kulüpler Birliği Vakfı başkanı olmam, başkanlığı bırak işimize bakalım dediğim oldu. Orada bir görev ya da başkanlık düşünmüyorum. Beşiktaş'ın yapacak daha önemli işleri var" diye konuştu.

"ORMAN, GÖREVİ ZAMANSIZ BIRAKTI"

Adalı, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı göreve devam etmesi için ikna etmeye çalıştığını ifade ederken, "Görevi zamansız bıraktı ama ben kararlılığını gördüm. Aday olsun diye baskı yaptık ama şahsi düşüncesidir, saygı duyarım" dedi.