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Serdal Adalı, başkan adaylığı için başvurusunu yaptı
Başkan Fikret Orman'ın istifa etmesiyle 20 Ekim'de seçime gidecek olan Beşiktaş'ta Serdal Adalı, Divan Kurulu'na dilekçesini verdi. Beşiktaş'ta başkan adaylarından Serdal Adalı, adaylık dilekçesini Divan Kurulu'na sundu. Dilekçesini...
SPOR 10.10.2019, 14:12
Başkan Fikret Orman'ın istifa etmesiyle 20 Ekim'de seçime gidecek olan Beşiktaş'ta Serdal Adalı, Divan Kurulu'na dilekçesini verdi.
Beşiktaş'ta başkan adaylarından Serdal Adalı, adaylık dilekçesini Divan Kurulu'na sundu. Dilekçesini teslim ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adalı, güzel bir seçim geçmesi temennisinde bulundu. Adalı, "Önümüzdeki seçim inin tüm aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İnşallah camiamız için hayırlı olur. Düzeyli ve güzel bir seçim olur. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz. Camiamızın bu dönemde birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu kadar başka hiçbir şeye ihtiyacı yok. İnşallah Beşiktaşımız için hayırlı olur ve güzel günler gelir" ifadelerini kullandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Beşiktaş'ta başkan adaylarından Serdal Adalı, adaylık dilekçesini Divan Kurulu'na sundu. Dilekçesini teslim ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adalı, güzel bir seçim geçmesi temennisinde bulundu. Adalı, "Önümüzdeki seçim inin tüm aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İnşallah camiamız için hayırlı olur. Düzeyli ve güzel bir seçim olur. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz. Camiamızın bu dönemde birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu kadar başka hiçbir şeye ihtiyacı yok. İnşallah Beşiktaşımız için hayırlı olur ve güzel günler gelir" ifadelerini kullandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Adalı'nın dilekçesini vermesi
- Serdal Adalı'nın açıklamaları
- Detaylar
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