Serbest Koşu ve Parkur Dünya Kupası'nın Mardin ayağı için geri sayım

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, () - SERBEST Koşu ve Parkur Dünya Kupası'nın Mardin ayağı, 12- 13 Mayıs günlerinde, Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun organizasyonuyla yapılacak. Şampiyonaya, dünyanın en başarılı sporcularının katılacağı belirtildi.

Akrobatik gösterilerle dünya çapında büyük ilgi gören, en hızlı gelişen spor dalları arasında yer alan Serbest Koşu ve Parkuru sporcuları, 12- 13 Mayıs günlerinde düzenlenecek Mardin ayağında performans sergileyecek. Şampiyonada Erik Mukhametshin, Erick Daer Sanchez, Joey Adrian, Tavon Markquan, Tyrone McVey, Dom Di Tomasso, Bart Van Der Linden, Kirill Kolesnikov ve Shawn Bautista gibi ünlü sporcular da yer alacak. Şampiyonaya, 15'i dünya çapında olmak üzere 50'den fazla yarışmacının katılacağı belirtilirken, Mardin ayağının ilk gününde zamana karşı yarış ve mecburi hareketler, ikinci gün ise serbest koşu finalleri yapılacak.

Dünya Serbest Koşu Parkur Federasyonu'nca (WFPF) 2018 yılında ABD, İngiltere, Almanya, Meksika, Brezilya, Fas ve Türkiye'de düzenlenen Serbest Koşu Parkur Dünya Kupası'nın yapım ortaklığı, dünya çapında büyük spor organizasyonlarının yapımcılığını üstlenen Case Productions tarafından gerçekleştiriliyor. Dünya Serbest Koşu Parkur Federasyonu'nun partneri olarak etkinliği organize edip, Türkiye'ye getiren, Kültür Bakanlığı ve Mardin Valiliği tarafından desteklenen Race Marketing Management ve Case Productions'ın Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kemahlı, Dünya Serbest Koşu ve Parkur Kupası Mardin ayağının, Mardin ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin küresel çapta tanıtımına büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

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