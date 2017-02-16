Serbest Güreş Milli Takımı, İran'a 8-0 yenildi

Ekber KARABAĞ - TAHRAN /
İran'da bugün başlayan Dünya Güreş Kupası'nda Türkiye, İran'a 8-0 yenildi.
İran'ın Kirmanşah kentinde düzenlenen müsabakaların ilk gününde ev sahibi ile karşılaşan Serbest Güreş Milli Takımı, sahadan mağlup ayrıldı.
Milli takımın 8 sıklette İran karşısında aldığı sonuçlar şöyle:
(57 kilo), Sezer Akgül - Hasan Rahimi (0-6)
(61 kilo), Cengizhan Erdoğan- Behnam İhsanpur (5-7)
(65 kilo), Sefa Aksoy -Meysen Nasiri (2-5)
(70 kilo), Yakup Gör - Mustafa Hüseyinhani (0-4)
(74 kilo), İslam Kılıç- Peyman Yarahmedi(10-12)
(86 kilo), Serdar Böke- Hasan Yezdani(1-11)
(97 kilo), Faruk Akkoyun- Emir Muhammedi(0-10)
(125 kilo), Salim Ercan - Kumeyil Kasımi(0-10)
Sekiz takımın katıldığı ve iki gün sürecek müsabakalarda, Türkiye; İran, Hindistan ve Moğolistan ile B Grubu'nda yer alıyor.