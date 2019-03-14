Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
IPU 'Siyasette Kadın 2019' haritasına göre: Her beş bakandan biri kadın
Her beş bakandan biri kadın
Dolar 5.46, euro 6.19 ve sterlin 7.25 lirada
Dolar 5.46, euro 6.19 ve...
THY'nin Brüksel'den İstanbul'a gelen uçağı acil durum deklere etti
THY uçağı acil durum deklere...
Türkiye'nin 2018 yılı hava kirliliği raporu açıklandı
Türkiye'nin 2018 yılı hava kirliliği...

Serbest Güreş Milli Takımı Dünya Kupası için Rusya'da

İSTANBUL,() - Türkiye Serbest Güreş Milli Takımı, Rusya'nın Yakutsk kentinde 15-21 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Kupası için bu ülkeye gitti. Milliler, ev sahibi Rusya, Küba ve Japonya ile grup liderliği için mücadele edecek....

Serbest Güreş Milli Takımı Dünya Kupası için Rusya'da

İSTANBUL,() - Türkiye Serbest Güreş Milli Takımı, Rusya'nın Yakutsk kentinde 15-21 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Kupası için bu ülkeye gitti. Milliler, ev sahibi Rusya, Küba ve Japonya ile grup liderliği için mücadele edecek. 2 grupta toplamda 8 takımın mücadelede edeceği organizasyonun diğer grubunda ise ABD, Moğolistan ve Gürcistan yer alacak. Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar dünya kupasında şampiyon olmak için mindere çıkacak. Grup ikincileri üçüncülük, grup üçüncüleri ise beşinci olmak için mücadele edecekler. 
Dünya Kupası'na iddialı bir şekilde gittiklerini söyleyen Serbest Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Isak Irbaikhanov, "Grubumuzda en büyük rakibimiz ev sahibi Rusya olacak. Ancak her şeye rağmen grubu lider olarak tamamlamayı hedefliyoruz. Ardından da diğer grup lideriyle finalde dünya kupasını kazanmak istiyoruz. Avrupa ve dünya şampiyonasında forma giyecek Fatih Erdin dışında gelecek vadeden genç bir kadroyla mücadele edeceğiz. Burada forma giyecek olan gençler kendilerini gösterme şansını elde edecekler" şeklinde konuştu. 
15-17 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek güreşçiler şöyle: 
57 Kilo: Ali Karaboğa
61 Kilo: Münir Recep Aktaş
70 Kilo: Serhat Arslan
74 Kilo: Nazım Kara
79 Kilo: Abdülkadir Özmen
86 Kilo: Fatih Erdin
92 Kilo: Süleyman Karadeniz
97 Kilo: Ali Böncüoğlu
125 Kilo: Abdullah Omaç

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328