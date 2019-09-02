banner314

banner325

Son Dakika

Serbest Güreş Milli Takım'ın kadrosu açıklandı

Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da düzenlenecek olan Dünya Güreş Şampiyonası’nda mücadele edecek Serbest Güreş Milli Takım'ın kadrosu açıklandı. Şampiyonada serbest stilde mücadele edecek milli güreşçiler şunlar:  57 Kg:...

SPOR 02.09.2019, 09:27
Serbest Güreş Milli Takım'ın kadrosu açıklandı
Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da düzenlenecek olan Dünya Güreş Şampiyonası’nda mücadele edecek Serbest Güreş Milli Takım'ın kadrosu açıklandı.
Şampiyonada serbest stilde mücadele edecek milli güreşçiler şunlar: 
57 Kg: Süleyman Atlı
61 Kg: Recep Topal
65 Kg: Selahattin Kılıçsallayan
70 Kg: Mustafa Kaya
74 Kg: Soner Demirtaş
79 Kg: Muhammed Nuri Kotanoğlu
86 Kg: Fatih Erdin
92 Kg: Süleyman Karadeniz
97 Kg: İbrahim Çiftçi
125 Kg: Taha Akgül

 

Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 02 Eylül 2019
İmsak 04:54
Güneş 06:24
Öğle 13:09
İkindi 16:49
Akşam 19:44
Yatsı 21:08
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0