Flaş HaberEsenyurt'ta dairede patlama
Son Dakika
Serbest Güreş Milli Takım'ın kadrosu açıklandı
Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da düzenlenecek olan Dünya Güreş Şampiyonası’nda mücadele edecek Serbest Güreş Milli Takım'ın kadrosu açıklandı. Şampiyonada serbest stilde mücadele edecek milli güreşçiler şunlar: 57 Kg:...
SPOR 02.09.2019, 09:27
Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da düzenlenecek olan Dünya Güreş Şampiyonası’nda mücadele edecek Serbest Güreş Milli Takım'ın kadrosu açıklandı.
Şampiyonada serbest stilde mücadele edecek milli güreşçiler şunlar:
57 Kg: Süleyman Atlı
61 Kg: Recep Topal
65 Kg: Selahattin Kılıçsallayan
70 Kg: Mustafa Kaya
74 Kg: Soner Demirtaş
79 Kg: Muhammed Nuri Kotanoğlu
86 Kg: Fatih Erdin
92 Kg: Süleyman Karadeniz
97 Kg: İbrahim Çiftçi
125 Kg: Taha Akgül
Şampiyonada serbest stilde mücadele edecek milli güreşçiler şunlar:
57 Kg: Süleyman Atlı
61 Kg: Recep Topal
65 Kg: Selahattin Kılıçsallayan
70 Kg: Mustafa Kaya
74 Kg: Soner Demirtaş
79 Kg: Muhammed Nuri Kotanoğlu
86 Kg: Fatih Erdin
92 Kg: Süleyman Karadeniz
97 Kg: İbrahim Çiftçi
125 Kg: Taha Akgül
27°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 02 Eylül 2019
|İmsak
|04:54
|Güneş
|06:24
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:49
|Akşam
|19:44
|Yatsı
|21:08
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0