Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da düzenlenecek olan Dünya Güreş Şampiyonası’nda mücadele edecek Serbest Güreş Milli Takım'ın kadrosu açıklandı.

Şampiyonada serbest stilde mücadele edecek milli güreşçiler şunlar:

57 Kg: Süleyman Atlı

61 Kg: Recep Topal

65 Kg: Selahattin Kılıçsallayan

70 Kg: Mustafa Kaya

74 Kg: Soner Demirtaş

79 Kg: Muhammed Nuri Kotanoğlu

86 Kg: Fatih Erdin

92 Kg: Süleyman Karadeniz

97 Kg: İbrahim Çiftçi

125 Kg: Taha Akgül



