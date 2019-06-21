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Serbest Erkek Güreş Milli Takımı, Avrupa Oyunları hazırlıklarını tamamladı

Ankara Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde 16 günlük kampı sona eren Serbest Erkek Güreş Milli Takımı, yarın Avrupa Oyunları için Belarus'un Minsk kentine gidecek. Teknik kadro, Taha Akgül'ü dünya şampiyonası öncesi riske atmamak için...

Serbest Erkek Güreş Milli Takımı, Avrupa Oyunları hazırlıklarını tamamladı
Ankara Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde 16 günlük kampı sona eren Serbest Erkek Güreş Milli Takımı, yarın Avrupa Oyunları için Belarus'un Minsk kentine gidecek. Teknik kadro, Taha Akgül'ü dünya şampiyonası öncesi riske atmamak için oyunlara götürmeme kararı aldı. Akgül'ün yerine 125 kiloda Fatih Yaşandı ilk defa milli takım kadrosuna dahil edildi.
Serbest Erkek Güreş Milli Takımı, Avrupa Oyunları hazırlıklarını teknik direktörü İsak İrbaykhanov, antrenör Adem Bereket ve koordinatör Yakup Topuz eşliğinde bugün tamamladı. Milli Takımı, oyunlar için yarın Belarus'un Minsk kentine gidecek.
Kampla ilgili bilgi veren teknik direktör İshak İrbaykhanov,  "Avrupa şampiyonasının ardından kısa bir ara verdik ve 16 günlük kampımızı bugün tamamladık. Avrupa oyunlarına her zaman olduğu gibi iddialı gidiyoruz. Son oyunlarda 5 madalya kazanmıştık. Bu sefer 6 sıklette de madalya hedefliyoruz. Taha'yı dünya şampiyonası öncesi risk etmek istemedik. Onun yerine ilk defa 125 kiloda Fatih kardeşimizi götürüyoruz. Eminim o da Taha abisi gibi kürsüye çıkacaktır. Türk halkı ata sporundan her zaman üst düzey başarılar bekliyor. Biz de bu beklentiyi madalyalarla süsleyeceğiz. Şükürler olsun takımda herhangi bir sakatlık yok. Oraya takım halinde şampiyon olmaya gidiyoruz" dedi.
Serbest Erkek Güreş Milli Takımı'nda 57 kiloda Süleyman Atlı, 65 kiloda Selehattin Kılıçsallayan, 74 kiloda Soner Demirtaş, 86 kiloda Fatih Erdin, 97 kiloda Baki Şahin ve 125 kiloda Fatih Yaşandı mindere çıkacak.

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