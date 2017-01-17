Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Reina'da 39 kişyi katleden terörist suçunu kabul etti
"Renia saldırısının DEAŞ adına yapıldığı...
Reina'da 39 kişiyi katleden cani yakalandı
Reina'da 39 kişiyi katleden CANİ...
Vali açıkladı: Reina canisi 197 bin ABD doları ile yakalandı
Vali, Raina operasyonunu açıklıyor CANLI
İçişleri Bakanı Soylu ve Türk Polisi'ne Twitter'da tebrik
Soylu ve Türk polisine sosyal...

Seramoniye şehit çocuklarıyla çıktılar

Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, () - ZİRAAT Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray- Elazığaspor maçında her iki takımın futbolcuları, seramoniye şehit çocuklarıyla çıktı. Saat 19.45'te başlayan maç önesi ev sahibi ekip Elazığspor,...

Seramoniye şehit çocuklarıyla çıktılar

Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, () - ZİRAAT Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray- Elazığaspor maçında her iki takımın futbolcuları, seramoniye şehit çocuklarıyla çıktı.
Saat 19.45'te başlayan maç önesi ev sahibi ekip Elazığspor, İzmir Adliyesi önünde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Elazığlı polis memuru Fethi Sekin'in fotoğrafının yer aldığı bir tişörtle seramoniye çıktı. Ayrıca hem Galatasaray, hem de Elazığsporlu futbolcular şehit çocuklarının ellerini tutarak seramoniye çıktı.
Hava sıcaklığının 2 derece olduğu Elazığ Atatürk Stadı'nda yaklaşık 5 bin futbolsever maçı izlemek üzere stattaki yerini aldı. Buna karşılık 800 sarı kırmızılı taraftar da Galatasaray'a destek verdiği görüldü. Statta maç izlemeye gelen her iki takım taraftarı, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratlarıyla teröre lanet okudu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55