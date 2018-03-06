Seramiksan ve Jeopark Kula Belediyespor ligde kalmayı başardı

MANİSA, ()

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Seramiksan, Efeler Ligi'nde ise Jeopark Kula Belediyespor baraj maçlarının ilk devresinde aldıkları sonuçlarla kümede kalmayı garantiledi.

Normal sezonda son 4 takım arasında yer almaları nedeniyle baraj etabında mücadele eden iki Manisa temsilcisi, gelecek sezon da kendi liglerinde mücadele edecek. Seramiksan üst üste ikinci kez baraj maçlarıyla Sultanlar Ligi'nde kalırken, Jeopark Kula ise Efeler Ligi'ndeki ilk yılında ligde kalmayı başardı.

Seramiksan, Balıkesir'de yapılan baraj etabında İlbank'ı 3-1 yenerken, Çanakkale Belediyespor ve Kameroğlu Beylikdüzü'ne 3-2'lik skorlarla mağlup olmasına rağmen 13-15 Mart'ta oynayacağı rövanş maçları öncesi kendisini garantiye aldı. Jeopark Kula Belediyespor ise Afyonkarahisar'daki karşılaşmalarda TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik ve Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ederken, İnegöl Belediyespor'a 3-2 yenildi. Kula ekibi de 13-15 Mart'taki rövanşlarda prestij mücadelesi verecek.

