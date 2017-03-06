Seramiksan taraftarından alkış aldı

VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde ilk yarıda deplasmanda 3-2 mağlup ettiği son dünya şampiyonu Eczacıbaşı Vitra'ya evinde 3-2 yenilen Seramiksan, taraftarlarının alkışlarıyla teselli buldu.

Zorlu karşılaşmada amcasının cenazesine katılmak için ülkesine giden ABD'li Tow Arnett ve sakat olan Meryem Boz'dan yararlanamayan Seramiksan, tıklım tıklım dolu tribünler önünde oynanan maçta güçlü rakibiyle son topa kadar mücadele etmesine karşın 3-2 yenilmekten kurtulamadı. Takımının, dünya şampiyonu olmuş bir rakip karşısında büyük bir mücadele örneği sergilediğini belirten Brezilyalı Antrenör Angelo Vercesi, "Kazanmak istiyorduk ama olmadı. Yine de çok güçlü bir rakipten 1 puan aldık. Bu puan bizim için çok önemli. Salonu dolduran taraftarlarımız maç sonuna kadar bizi desteklediler. Onlara teşekkür ediyorum. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu hafta play out potasındaki İdmanocağı'nı deplasmanda yenip, kayıplarımızı telafi edeceğiz" dedi. FOTOĞRAFLI