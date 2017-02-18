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Seramiksan-Sarıyer Belediyespor: 3-1

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, () SALON: Yıldırım Beyazıt HAKEMLER: Sadettin Deneri (xx), Arzu Emiroğlu (xx) SEREMİKSAN: Cansu (xxx), Nizetich (xxx), Selime (xxx), Meryem (xxx), Tow Arnett (xxxx), Krsmanovic (xxx), Sedef (L) (xxx) (Desislava xx) SARIYER...

Seramiksan-Sarıyer Belediyespor: 3-1

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, ()
SALON: Yıldırım Beyazıt
HAKEMLER: Sadettin Deneri (xx), Arzu Emiroğlu (xx)
SEREMİKSAN: Cansu (xxx), Nizetich (xxx), Selime (xxx), Meryem (xxx), Tow Arnett (xxxx), Krsmanovic (xxx), Sedef (L) (xxx) (Desislava xx)
SARIYER BELEDİYESPOR: Arelya (xx), Esra (xx), İvana (xx), Eva (xx), Selin (xx), Melike (xxx), Funda (L) (xx) (Çağla (xx), Zülfiye (xx), Miniriye (xx), Rida (x)
SETLER: 25-22, 20-25, 25-17, 25-15
SÜRE 112 dakika (30, 27, 29, 26)
VESTEL Venüs Sultanlar Ligi’nde Seramiksan, 17'nci haftada Play Out potasındaki Sarıyer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin setleri 25-22, 20-25, 25-17 ve 25-15’lik skorlarla sona erdi. Ligin ilk yarısında 3-1 yenildiği rakibinden rövanşı aynı skorla alan Seramiksan bu galibiyetle puanını 15’e yükseltti. Seramiksan galibiyet sevincini taraftarlarıyla birlikte paylaştı. Seramiksan gelecek hafta deplasmanda Beşiktaş’la karşılaşacak.

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