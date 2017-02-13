Seramiksan Nilüfer Belediyespor'a odaklandı
VESTEL Venüs Sultanlar Ligi'nde son 3 maçta arka arkaya Vakıfbank, Galatasaray ve Bursa Büyükşehir Belediyespor'a yenilen Seramiksan, çarşamba günü yine deplasmanda oynayacağı Nilüfer Belediyespor maçına hazırlanıyor. Son Bursa Büyükşehir...
13 Şubat 2017 Pazartesi 14:37
VESTEL Venüs Sultanlar Ligi'nde son 3 maçta arka arkaya Vakıfbank, Galatasaray ve Bursa Büyükşehir Belediyespor'a yenilen Seramiksan, çarşamba günü yine deplasmanda oynayacağı Nilüfer Belediyespor maçına hazırlanıyor. Son Bursa Büyükşehir Belediyespor maçından 3-1 mağlup ayrılan Seramiksan, 3 puan altında play out hattında bulunan rakibi Nilüfer Belediyespor'u dış sahada yenerek aradaki farkı açmaya çalışacak.
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