Seramiksan-Nilüfer Belediyespor: 2-3

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, () -

SALON: Turgutlu Yıldırım Beyazıt

HAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Yasin Okumuş (xx)

SERAMİKSAN: Sinem (xx), Malesevic (xx), Meryem (xxx), Bayramova (xx), Sıla (xx), Krismanovic (xx), Sedef (xx), Ceyda (x), Işıl (x), Rida (x)

NİLÜFER BELEDİYESPOR: Elif (xxx), Birgül (xxx), Özgenur (xxx), Buijs (xxx), Da Silva (xxx), Duygu (xxx), Funda (xxx), Merve (xx), Ceyda (xx), Sinem (xx), Selin (xx)

SETLER: 22-25, 25-21, 23-25, 26-24, 13-15

SÜRE: 125 dakida (24, 25, 29, 28, 19)

VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nin 18'inci hafta maçında Seramiksan evinde Nilüfer Belediyespor'a tie-break setiyle 3-2 mağlup oldu. Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 22-25, 25-21, 23-25, 26-24 ve 13-15'lik skorlarla sonuçlandı. Turgutlu temsilcisi rakibine yenilerek adını Play-Off hattına yazdırma şansını kaçırdı. Karşılaşma öncesi Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.