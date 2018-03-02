Seramiksan'ın rakibi İlbank

TURGUTLU, ()

VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde kümede kalma mücadelesi veren Seramiksan, yarın baraj etabı ilk devre ilk maçında İlbank'la karşılaşacak. Balıkesir Şehit Turgut Solak Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Turgutlu temsilcisi pazar günü Çanakkale Belediyespor, pazartesi günü ise Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol'la karşı karşıya gelecek. Seramiksan, bu üç rakibiyle 13-15 Mart'ta yine Balıkesir'de ikinci devre karşılaşmaları oynayacak. En az puan toplayan iki takım küme düşecek. Grupta Seramiksan ve Kameroğlu Beylikdüzü'nün 25'er puanı bulunurken, Çanakkale 14, İlbank ise 4 puanda.