Seramiksan'ın konuğu Eczacıbaşı VitrA

VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 yenilerek 3'te 3 yapma fırsatını kaçıran 9'uncu sıradaki Seramiksan, yarın evinde Eczacıbaşı VitrA ile karşılaşacak. Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'ndaki maç saat 13.00'te başlayacak. Seramiksan, ligin ilk yarısında deplasmanda büyük bir sürprize imza atarak 3-2 mağlup ettiği ve galibiyetle tanıştığı Eczacıbaşı karşısında bir kez daha sahadan zaferle ayrılmayı hedefliyor.