Seramiksan evinde güzel

Son 5 karşılaşmada 4 kez sahadan zaferle ayrılan Turgutlu temsilcisi, ilk devrenin sonunda yakaladığı çıkışı sürdüreceğinin sinyalini de verdi. Seramiksan'da pasör çaprazı Meryem Boz, 35 sayı ile galibiyetin mimarı oldu. Seramiksan, gelecek hafta namağlup lider VakıfBank'a konuk olacak.
Son 5 karşılaşmada 4 kez sahadan zaferle ayrılan Turgutlu temsilcisi, ilk devrenin sonunda yakaladığı çıkışı sürdüreceğinin sinyalini de verdi. Seramiksan'da pasör çaprazı Meryem Boz, 35 sayı ile galibiyetin mimarı oldu. Seramiksan, gelecek hafta namağlup lider VakıfBank'a konuk olacak.