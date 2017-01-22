Seramiksan evinde güzel

VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde ikinci yarının ilk haftasında konuk ettiği Halkbank karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmaya başaran Seramiksan, seyircisi önünde üst üste 3'üncü galibiyetini aldı.

Son 5 karşılaşmada 4 kez sahadan zaferle ayrılan Turgutlu temsilcisi, ilk devrenin sonunda yakaladığı çıkışı sürdüreceğinin sinyalini de verdi. Seramiksan'da pasör çaprazı Meryem Boz, 35 sayı ile galibiyetin mimarı oldu. Seramiksan, gelecek hafta namağlup lider VakıfBank'a konuk olacak.