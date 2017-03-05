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Seramiksan-Eczacıbaşı Vitra: 2-3

  Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, () SALON: Yıldırım Beyazıt HAKEMLER: Arzu Emiroğlu (xx), Hakkı Demiralay (xx) SERAMİKSAN: Cansu (xx), Nizetich (xxx), Selime (xxx), Gamze Türk (xxx), Ceyda (xxx), Krsmanovic (xx), Sedef (xx), Sıla (xxx), Desislava...

Seramiksan-Eczacıbaşı Vitra: 2-3

 

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, ()
SALON: Yıldırım Beyazıt
HAKEMLER: Arzu Emiroğlu (xx), Hakkı Demiralay (xx)
SERAMİKSAN: Cansu (xx), Nizetich (xxx), Selime (xxx), Gamze Türk (xxx), Ceyda (xxx), Krsmanovic (xx), Sedef (xx), Sıla (xxx), Desislava (xx), Elif (xx)
ECZACIBAŞI VİTRA: Neslihan (xxx), Hande (xx), Adams (xx), Larson (xxx), Büşra (xxx), Ognjenovic (xx), Simge (xxx), Kosheleva (xxx), Ceylan (xxx), Nilay(xx), Gözde (x)
SETLER: 21-25, 25-22, 21-25, 25-22, 19-21
SÜRE: 140 Dakika (29, 30, 28, 28, 25)
VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde Seramiksan, evinde 2 kez geriye düşüp eşitliği sağladığı 19'uncu hafta mücadelesinde Dünya Kulüpler Şampiyonu Eczacıbaşı Vitra'ya çekişmeli geçen tie-break setiyle 3-2 mağlup oldu. Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanan maçın setleri 21-25, 25-22, 21-25, 25-22 ve 19-21'lik skorlarla sona erdi. Sezonun ilk yarısında güçlü rakibini deplasmanda 3-2 yenen Seramiksan, bu sonuçla 1 puanı hanesine yazdırarak 16 puana ulaştı. Eczacıbaşı Vitra ise puanını 45'e çıkardı.

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