Seramiksan-Eczacıbaşı VitrA: 1-3

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, ()
SALON: Yıldırım Beyazıt
HAKEMLER: Arzu Emiroğlu (xx), Fikret Fidan (xx)
SERAMİKSAN: Sıla (xx), Meryem (xx), Bayramova (xx), Sinem (xx), Malasevic (xx), Krsmanovic (xx), Sedef (xx), Rida (x), Mısra (x), Müge (x)
ECZACIBAŞI VİTRA: Ezgi (xxx), Beyza (xxx), Boskovic (xxx), Hande (xxx), Adams (xxx), Larson (xxx) Dilara (xxx), Büşra (xx), Gözde (xx), Ognjenovic (xx)
SETLER: 25-23, 19-25, 11-25, 21-25
SÜRE: 97 dakika (27, 25, 20, 25)
Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde geçen hafta deplasmanda İlbank’ı 3-0 yenerek Play-Off hattına yükselen Seramiksan, evinde lider Eczacıbaşı VitrA’ya 3-1 mağlup olarak ilk 8'deki yerini kaybetti. Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin setleri 25-23, 19-25, 11-25, 21-25’lik skorlarla sonuçlandı. Bu sonuçla Seramiksan 22 puanda kalırken, Eczacıbaşı VitrA 57 puana yükseldi.