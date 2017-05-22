Seramiksan'dan 2 takviye

VESTEL Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Seramiksan, dış transferde kariyeri şampiyonluklar ve madalyalarla dolu Sırbistan milli takımı oyuncusu smaçör Tijana Malesevic ve Azerbeycan milli takım oyuncusu pasör çaprazı Odina Bayramova ile anlaştı. Geçen sezon Brezilya Liginde Volei Nestle takımında oynayan, 26 yaşında ve 1.85 boyundaki Sırp smaçör Malesevic ile İtalya'nın Firenze takımından transfer edilen 27 yaşında ve 1.86 boyundaki Odina Bayramova ile önümüzdeki günlerde sözleşme imzalanacak. Antrenör Suphi Doğancı ile anlaşan Seramiksan, iç transferde Sıla ve Meryem ile dış transferde eski oyuncusu Müge Örencik'le el sıkıştı.

FOTOĞRAFLI