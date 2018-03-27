Seramiksan'da Doğancı dönemi bitti

Tuncel YILMAZ / TURGUTLU,() - VESTEL Venus Sultanlar Ligi'ndeki ikinci sezonunda da baraj maçları oynayarak ligde kalan Seramiksan'da Antrenör Suphi Doğancı ile yollar ayrıldı. Sezon başında göreve getirilen Suphi Doğancı ile karşılıklı anlaşıldığı, yeni sezonda sözleşmenin yenilenmeyeceği belirtildi. Başkan Bülent Erkul, "Suphi Hocamız ile güzel bir sezon geçirdik. Takımımıza yapmış olduğu değerli katkılarından dolayı kendisine çok teşekkür ederiz. Bundan sonraki antrenörlük hayatında başarılar diliyoruz" dedi. Antrenör arayışlarına hız veren Seramiksan'da kadroda büyük bir değişikliğe gidileceği öğrenildi.

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