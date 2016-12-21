Seramiksan - Çanakkale Belediyespor: 3-2

Tuncel YILMAZ/TURGUTLU (Manisa), ()
SALON: Yıldırım Beyazıt
HAKEMLER: Burhan İlhan (xx), Vedat Kırcova (xx)
SERAMİKSAN: Cansu (xxx), Selime (xx), Nizetich (xxx), Tow Arnett (xxx), Meryem (xxx), Ceyda (xxx), Sedef (xxx), Elif (xxx), Desislava (xx), Sıla (xxx)
ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Beyza (xx), Sinem (x), Jana (xx), Jerkov (xx), Elif (xx), Seda (xx), Buse (x), Şule (x), Ceren Çınar (x), Gözde (x), Ceren Kestirengöz (x)
SETLER: 25-18, 23-25, 24-26, 25-21, 15-10
SÜRE: 121 dakika (24, 28, 28, 27, 14)
VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Seramiksan, evinde oynadığı ilk yarının son maçında Plaf-Off hedefindeki Çanakkale Belediyespor'u tie-break setinde 3-2 mağlup etti. Turgutlu ekibinde ikinci sınavına seyircinin önünde çıkan Brezilyalı Antrenör Angelo Vercesi galibiyetle tanıştı. Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-18, 23-25, 24-26, 25-21 ve 15-10'luk skorlarla sona erdi. Ev sahibi ekip maçtan sonra galibiyet sevincini seyircisiyle paylaştı.