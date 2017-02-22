Seramiksan, Beşiktaş deplasmanında

VESTEL Venus Sultanlar Liginde Seramiksan, son iki haftada yakaladığı yükselişini bu hafta İstanbul deplasmanında Beşiktaş karşısında da sürdürmek istiyor. Play out potasındaki Nilüfer Belediyespor ve Sarıyer Belediyespor'u yenerek çıkışa geçen Seramiksan, ilk yarıda evinde 3-1 mağlup olduğu Beşiktaş'ı deplasmanda dize getirerek rakibine yaklaşmayı hedefliyor.

Brezilyalı Antrenör Angelo Vercesi, takımın performansından memnun olduğunu belirterek, "Zorlu bir ligde oynuyoruz. Hem savunmada hem de hücumda iyi işler yapıyoruz. Mücadelemizle lige renk katıyoruz. Genç ve iyi takım olan Beşiktaş'la zor bir maça çıkacağız. Kazanarak play out potasındaki rakiplerimizden uzaklaşmak ve Beşiktaş'ı yakalamak istiyoruz. Tek düşüncemiz galibiyet" diye konuştu. FOTOĞRAFLI