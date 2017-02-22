Seramiksan, Beşiktaş deplasmanında

Brezilyalı Antrenör Angelo Vercesi, takımın performansından memnun olduğunu belirterek, "Zorlu bir ligde oynuyoruz. Hem savunmada hem de hücumda iyi işler yapıyoruz. Mücadelemizle lige renk katıyoruz. Genç ve iyi takım olan Beşiktaş'la zor bir maça çıkacağız. Kazanarak play out potasındaki rakiplerimizden uzaklaşmak ve Beşiktaş'ı yakalamak istiyoruz. Tek düşüncemiz galibiyet" diye konuştu. FOTOĞRAFLI
Brezilyalı Antrenör Angelo Vercesi, takımın performansından memnun olduğunu belirterek, "Zorlu bir ligde oynuyoruz. Hem savunmada hem de hücumda iyi işler yapıyoruz. Mücadelemizle lige renk katıyoruz. Genç ve iyi takım olan Beşiktaş'la zor bir maça çıkacağız. Kazanarak play out potasındaki rakiplerimizden uzaklaşmak ve Beşiktaş'ı yakalamak istiyoruz. Tek düşüncemiz galibiyet" diye konuştu. FOTOĞRAFLI