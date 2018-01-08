Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, () - VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde ikinci yarının ilk maçında evinde Çanakkale Belediyespor'a tie break setiyle 3-2 yenilen Seramiksan, üst üste 4'üncü mağlubiyetini alarak alarm verdi. Voleybolcuların kötü oyununa seyirciler de zaman zaman tepki gösterirken, Antrenör Suphi Doğancı takımın yaptığı hatalara sinirlenerek ceketini yere fırlattı. Turgutlu ekibi gelecek hafta deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor karşısında kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.
Seramiksan alarm veriyor
Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, () - VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde ikinci yarının ilk maçında evinde Çanakkale Belediyespor'a tie break setiyle 3-2 yenilen Seramiksan, üst üste 4'üncü mağlubiyetini alarak alarm verdi. Voleybolcuların kötü oyununa...
08 Ocak 2018 Pazartesi 15:51
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.