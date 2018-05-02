Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
S&P'nin not indirimi sonrası dolar 4.11 liranın üzerinde
Not düştü Dolar 4.11 liranın...
Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili aday adayı
Recep Tayyip Erdoğan milletvekili aday...
ABD'den IŞİD'e yönelik operasyon açıklaması
ABD'den IŞİD'e yönelik operasyon açıklaması
Musluk tamiri tartışmasında eşini bıçakladı
Musluk tamiri tartışmasında eşini bıçakladı

Şenol Güneş: "Tüm Türkiye konuşuyor, ben konuşmayayım"

Yaşar ANTER / BODRUM, () Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kısa süreli bir tatil için geldiği Bodrum'da basın mensuplarının, yurt dışında görev alıp almayacağı yönündeki sorusunu yanıtsız bıraktı. Beşiktaşlı futbolcular...

Şenol Güneş: "Tüm Türkiye konuşuyor, ben konuşmayayım"

Yaşar ANTER / BODRUM, ()

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kısa süreli bir tatil için geldiği Bodrum'da basın mensuplarının, yurt dışında görev alıp almayacağı yönündeki sorusunu yanıtsız bıraktı. Beşiktaşlı futbolcular Tolga Zengin, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan'la birlikte Bodrum'a gelen teknik direktör Güneş, dün akşam marinadaki bir balık restoranda yemek yedi. Bu sabah Bodrum Limanı'ndaki bir kafede kahvaltı yapan Güneş, basın mensuplarının sorularını geçiştirdi. Şenol Güneş yurt dışında bir takımda görev alıp almayacağı konusundaki soruyu, "Ben hariç tüm Türkiye bunu konuşuyor, o zaman ben konuşmayayım" diyerek yanıtladı. Güneş kendisine geçmiş olsun dileğinde bulunan sevenleriyle hatıra fotoğrafları çektirdi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314