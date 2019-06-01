Şenol Güneş'ten yeni yaşında ilk dilek

Tolga YILDIRIM - Semih ERSÖZLER / ANTALYA,() - A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 67'nci yaşını, üzerinde, 'Milli takıma yeniden güneş doğdu' yazısı bulunan pastadaki mumu üfleyip, Avrupa Şampiyonasına katılmayı dileyerek kutladı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda maçları öncesinde yarın Alanya'da yapılacak hazırlık maçında Özbekistan ile karşılaşacak. Özbekistan maçı öncesinde, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve milli futbolcu Merih Demiral, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. A Milli Takım'ın kamp yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort'taki toplantı öncesinde gazeteciler teknik direktör Şenol Güneş'in 67'nci yaşını kutladı.

KALPAK HEDİYE EDİLDİ

Şenol Güneş, üzerinde, 'Milli takıma yeniden güneş doğdu' yazısı bulunan pastadaki mumu üflerken, Avrupa Şampiyonasına katılmayı diledi. Güneş daha sonra kendisine hediye edilen kalpağı taktı.

MERİH DEMİRAL: İYİ SONUÇLAR ALMAK İSTİYORUZ

Kutlamanın ardından basın toplantısında konuşan İtalya Serie A Ligi takımlarından Sassuolo'da forma giyen Merih Demiral, İtalya liginin, savunmacılar için önemli bir lig olduğuna değindi. Genç futbolcular açısından İtalya liginin tecrübe adına önemine değinen Demiral, "İlk günden bu yana adaptasyon sürecini iyi atlattığımı düşünüyorum. Daha da tecrübe edinip iyi şekilde devam etmek istiyorum" dedi.

Fransa'nın önemli futbolculara sahip olduğuna değinen genç savunmacı, "Bizim için önemli maç. İnşallah çok güzel sonuç alırız. Yarın hazırlık maçında iyi sonuç alıp Fransa ve İzlanda maçına en iyi şekilde hazırlanmak istiyorum. Her gün hocamız toplantı yapıyor. Şu an takımdaki ortam çok iyi. Gençler ve ağabeyler olsun çok iyi ortam var. Bunu iki resmi maça çok iyi yansıtmak ve iyi sonuçlar almak istiyoruz" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kutlamadan görüntüler

- Şenol Güneş'in kalpak takması

- Detaylar

- Merih Demiral'ın açıklamaları

