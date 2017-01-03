Şenol Güneş'ten transfer açıklaması

''Eto'o gol atan bir santrfor, bizde olursa farklı bir oyun ortaya çıkar''

''Kimin kalıp kimin gittiğini göreceğiz''

''Hücum stoper ve sol bek almayı düşünüyoruz''

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya kampında açıklamalarda bulundu.

İdman öncesinde basın mensuplarına konuşan Güneş, istediği santrfor tipinin Mario Gomez ve Demba Ba gibi pivot özelliğine sahip olması gerektiğini, ama böyle bir oyuncunun gelmesinin zor olduğunu söyledi. Transferi gündemde olan Eto'o konusuna da açıklık getiren Şenol Güneş, ''İbrahimovic'i veya Pratto'yu alamazsınız zaten. Öyle olunca gol atan santrfor alıyorsunuz. Eto'o gol atan bir santrfor. Forvet arkasında da oynatabilirsiniz. Bizde olursa daha farklı bir oyun yapısı ortaya çıkar'' diye konuşarak, ilk kez transferde adı geçen bir futbolcu ile ilgili açıklama yaptı.

Hücum, stoper ve sol bek alacaklarını da belirten Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

''2017 YILINA MAALESEF KÖTÜ GİRDİK''

''2017 yılına maalesef kötü girdik. Ölümlerin, terörün geride kaldığı günleri istiyoruz. Gelecek, daha aydınlık, mutlu ve huzur içinde olsun diyoruz, ama bu temennilerimiz havada kalıyor. Birlik ve beraberliğe, safların sıklaşmasına daha çok ihtiyaç var. Sadece Türkiye için değil, dünya için de barışın ve huzurun olduğu bir yıl olur umarım. Bunu hep birlikte yapacağız.''

''SPOR CAMİASINDAN SÖYLEMDE DEĞİL EYLEMDE BİRLİKTELİK İSTİYORUM''

''2017'de güzel bir havada kamptayız. Yeni umutlarımız var. Yeniden başlayıp, hızlı ve tempolu bir şekilde, özellikle ilk 1-2 aylık süreci iyi geçirmek istiyoruz. Bu dönemde 11 maçımız var. Bunları önemsiyorum. Bu karşılaşmaların içinde 6 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 2 UEFA Avrupa Ligi maçı var. Bütün bunları kazanacak bir oyun yapısının ortaya çıkmasını bekliyorum. Geçen sezon şampiyonluk da gördük. Zaman zaman kaybettiğimiz ve eksik kaldığımız maçlar oldu. Beraberlik bile bizim için başarısızlık. Onların da az olduğu, daha çok kazanan takım olmayı istiyoruz. Kazanmayı, hak ederek elde etmek istiyoruz. Güzel futbol oynanmasını bekliyorum. Rakipleri düşman olarak değil, onlara karşı üstünlük sağlayacağımız dost olarak görüyoruz. Rekabetin olduğu dönemde rakiplere de ihtiyaç var. En iyi futbolun ortaya çıktığı ve hak edenin kazandığı bir lig yarışı olmasını diliyorum. Kavga istemiyoruz. Kötü günlerin de geride kalması için spor camiasının sadece söylemde değil eylemde de birlikte olmasını bekliyorum. Umarım öyle olur.''

''KİMİN KALIP KİMİN GİTTİĞİNİ GÖRECEĞİZ''

''Aboubakar, milli takımda olduğu için aramızda yok. Onun dışında tüm oyuncular burada. Sayısal bazı fazlalıklar veya alınması gerekenler olabilir. Bunları yönetimle paylaştım. Onları değerlendirerek, son bir karar vereceğiz. Mühim olan burada antrenmana çıkan oyuncular. Kalan veya giden oyuncuya burada karar vermeyeceğiz. Kimin kalıp kimin gittiğini transfer sezonunun son günü göreceğiz.''

''HÜCUM STOPER VE SOL BEK ALMAYI DÜŞÜNÜYORUM''

"Transfer ayının zorlukları var. Teknik olarak düşündükleriniz idari ve ekonomik bakımdan örtüşmeyebilir. Oyuncu gitmek istemeyebilir veya isteyebilir. Kulübün şartlarına göre değişir. Hücumda bir, stoperde bir, sol bekte bir oyuncu lazım. Fazlalık olan mevkilerimiz de var. Dışarıda kalan oyuncularımın üzülmesini istemiyorum. 6-7 oyuncunun aynı mevkide olması, ister istemez bir iki kişiyi kadro dışında bırakmaya neden olur. Bir ikisi de yedekte oturur. O da rekabette sağlıklı olmaz. Bunların en iyileri bizimle kalmalı, oyuncu mutlu değilse ayrılmalı, ama transfer sezonu bittikten sonra mutsuzluğunu etrafa yaymamalı.''

''ÇABUK VE HIZLI BİR STOPER İSTİYORUZ''

''Elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Stoperlerden daha farklı bir oyuncu düşünüyoruz. Çabuk ve birebirde iyi bir oyuncu bakıyoruz. Forvette Cenk Tosun ve Aboubakar var. İkisi de hem açık, hem de santrfor oynayabilen futbolcular. Babel geldi, açıktan içeri gidebilecek bir oyuncu. Kenar ve orta bakımından Quaresma var. Farklı, elimizdeki oyunculardan daha iyi, ekonomik ve teknik yapısıyla bize uyum sağlayabilecek bir futbolcu bulabilirsek alırız.''

''ETO'O GOL ATAN BİR SANTRFOR, BİZDE OLURSA FARKLI BİR OYUN ORTAYA ÇIKAR''

''Eto'o Antalyaspor'un oyuncusu. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Daha önce bizde oynayan Motta, Antalyaspor'da oynuyor. Antalyaspor'da oynayan bir oyuncu bize gelebilir. Şu anda transfer olması bizi değil yönetimi ilgilendiren bir konu. Bizi fikirlerimizi söyleme açısından ilgilendirir. Biz, fikirlerimizi söylüyoruz, onlar da kararlarını veriyor. Eto'o, golcülük, tecrübe ve klas bakımında tartışılmaz bir oyuncu. Önde pivot olacak, top saklayacak, gol atabilecek bir oyuncunun olması bizim işimize gelir. Diğerleri bizde var. Aboubakar da farklı bir oyuncu. Mario Gomez ve Demba Ba gibi bir oyuncu bulmak zor. Mesela Arjantin'de Pratto var. Almanız mümkün değilse onu konuşmuyorsunuz. Ibrahimovic'i almanız mümkün değil. Ona benzer bir oyuncu alamayınca daha değişik, gol atabilen bir oyuncu alıyorsunuz. Eto'o, gol atan bir oyuncu. Fizik olarak beklentimiz farklı bir oyuncu. Eto'o'yu santrfor arkasında oynatırsınız. Biz, santrfor oynayabilecek bir futbolcu bulabilirsek iyi. Bunu da devre arasında bulmak kolay değil. Eto'o, bizde olsa gol atmaya uygun bir oyuncu. Oynatılabilir. Ona göre de farklı bir yapı çıkar."

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-Şenol Güneş'in açıklamaları

(Haber-Kamera:Ali DANAŞ/ANTALYA )