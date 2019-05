Şenol Güneş: Kontrolü kaybetmemiz hataydı

Ata SELÇUK - Ali DANAŞ / İSTANBUL () -

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısına katılan Güneş, Galatasaray'ı tebrik ederek, "Kaybettik, üzgünüz. Tebrik ederiz onları. Oyun olarak düşündüğümüz gibi başladık kontrollü oyunla rakibi kaleden uzak tuttuk. Baskılarımızı yaptık, faul görünce şaşırdık. Kontrolü kaybetmemiz hataydı. Hakem ne hata yaparsa yapsın, bizim hatamızı örtmez. İki tane aynı golü yedik. Taçtı değildi tartışmasından çok, daha önce verilen kararlar nedeniyle oyuncular sinirlendi. Biz ikinci yarıda rakibin yorulmasını bekleyip etkili olacağımızı düşünüyorduk. Rakip zaman çalma olarak, oyunun akışı olarak iyi kullandı bu avantajını" dedi.

"TAKDİR HAKLARINI RAKİPTEN YANA KULLANMASI OYUNCULARIMIZI TEDİRGİN ETTİ"

Hakem Bülent Yıldırım ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Güneş, "Herkes izliyor, söyleyecek bir şeyim yok. Oyuncularımın oyun disiplininden kopması konusunda birilerinin etkili olduğunu düşünüyorum. Necip ne zaman topu aldı, atak yapılıyor, tehlikeyi görünce faulü verdi. Ondan sonra her şeyde kendini rahatsız hissetmeye başladı. Belki doğru kararlarda biz hata yapıyoruz. Takdir haklarını karşı takımdan yana kullanması bizim oyuncularımızı tedirgin etti. Hakem hatalarına rağmen bir bölümde iyiydik, sonra kopmaya başladık. Şu maçta 7 tane kart gördük, itirazdan, güvensizlikten, gerginlikten kaynaklanıyor. Bu oyunu da etkileniyor. Saha içinde tedaviler hastaneye gerek kalmadan yapılmaya başlandı" ifadelerini kullandı.

"OYUNDAN KOPTUK"

Beşiktaş'ın maça çıktığı oyun planı ile ilgili gelen bir soru üzerine deneyimli teknik adam şöyle konuştu: "İlk devre çıkan kadro olumsuz değildi, Necip orta sahayı kapatırken biraz geç kalındı. Orta sahayla bekleri kapatıp hızlı çıkacaktık. Necip oldukça baskılı ve top kazanarak oynadı. Zaman zaman Caner'in geç kaldığı pozisyonlar oldu, ondan ataklar oldu. İkinci yarıda daha çok risk aldık, pozisyon da bulduk ama rakibe de pozisyon verdik. Güven ile ilgili olumsuz bir düşüncem yok maçın gereği buydu. Lens iyiydi, ama iki tane beki değiştirdik. Gökhan'ın değişikliği olumsuz oldu, belki o olmasa Güven'i alabilirdik. Gelen pozisyonlar oldu birkaç tane, atabilirdik. Ama bu Güven'in oynamasıyla alakalı değil. Golü bulamadık, iki tane aynı hatadan golü yedik. Bu da dikkatsizlikten, sinirlenmeden ve güvensizlikten. Oyundan koptuk. Hakem ne karar verirse versin, bizim kaybımızın sebebi aynı hatadan gol yemekti."

"BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ ŞAMPİYONLUK"

Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışındaki durumunu değerlendiren Güneş, "Diğer maçların ne olacağı, oynanacağı zaman görülür. İlk yarı çok puan kaybetsek de ikinci yarıda her maça kazanmaya çıktık, futbol oynamaya düşündük. Kazanmak için bir oyun düşüncemiz vardı bugün de. Haftaya da aynı şekilde. Sezon başından beri böyle düşünüyoruz. 3 maçı da kazanmak istiyoruz. Kaybedilen maçtan sonra 3 maçı kazanmak istiyoruz. Kazandıktan sonra ne olur bilmiyoruz. Biz de istiyoruz, rakip de istiyor. Tüm liglere bakarsanız her takımda bu düşünceler vardır. Beşiktaş'ın hedefi zaten şampiyonluk. Yara aldığımız gerçek ama daha önceden almıştık zaten" diye konuştu.

"TÜM OYUNCULAR ELİNDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERDİ"

Son olarak Kagawa'nın aldığı süreyle ilgili bir soruya yanıt veren Güneş, "Kagawa'ya süre verdik, orada da katkı verebilirdi. Gökhan'ın değişikliği bizi etkiledi. Bizim buradaki düşüncemiz, maçı takım olarak kazanmak. 3 orta saha oynadığımız zaman da savaştık. Biz rakibe baskı yaptık ve başarılı olduk. Gollerin ikisi de oyunla alakası olmayan goller. Bu rakibe avantaj yakalattı, moral yakalattı. Zamana oynadılar, normal bir oyun tarzı. Biz gol bulabilirdik, 1-0'ken de, 2-0'ken de. Kagawa oynasın, Ricardo oynasın bir şey fark etmez ki. Tüm oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi. İyi oyun da oynasanız, gücünüzü de koysanız dikkat çok önemli. İki gol oyun akışı içerisinde olsaydı normal karşılayabilirdim. Taç bizdeymiş hissiyle rakibin çabuk kullanmasıyla yediğimiz gol. Bunlar çok büyük hataydı bizim için" diyerek sözlerini noktaladı.

