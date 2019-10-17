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Şenol Güneş, Kasımpaşa Kulübü'nü ziyaret etti
İSTANBUL / A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve beraberinde Milli Takımlar heyeti, Kasımpaşa Kulübü'ne ziyarette bulundu. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre; Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleşen...
SPOR 17.10.2019, 14:30
İSTANBUL /
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve beraberinde Milli Takımlar heyeti, Kasımpaşa Kulübü'ne ziyarette bulundu.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre; Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette, Şenol Güneş ve beraberindeki heyetin Kasımpaşa Futbol Takımı Teknik Direktörü Kemal Özdeş ile fikir alışverişinde bulunduğu bildirildi.
Görüşmenin ardından Şenol Güneş ve milli takım heyeti ile Kemal Özdeş'in hatıra fotoğrafı çektirdikleri belirtildi.
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