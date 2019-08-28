Şenol Güneş, Kadın A Milli Takımı'nı ziyaret etti

İSTANBUL, () - A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2021 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki mücadelesine başlayacak Kadın A Milli Takımı'nın Riva'daki kampını ziyaret etti.

Önemli müsabakalar öncesinde Kadın A Milli Takımı teknik heyeti ve futbolcularına başarılar dileyen Güneş, "İnşallah maçlarınıza güzel başlar, güzel bitirirsiniz. Önünüzde zor karşılaşmalar var. Son Dünya Kupası'nda final oynamış bir takımla aynı gruptasınız. Kazanmak ve gruptan çıkabilmek tabii ki önemli ama en başta keyifli bir futbol oynamanızı ve Türkiye'ye yakışan bir fair-play ruhu içerisinde olmanızı diliyorum" dedi.

Deneyimli teknik adam daha sonra doğum günleri için bir kutlama düzenlenen futbolcu Ebru Topçu ve fizyoterapist Aslı Aksel'i tebrik etti. Güneş, ardından da ziyaretin anısına Kadın A Milli Takımı ile fotoğraf çektirdi.

Elemelerdeki ilk iki maçını da deplasmanda oynayacak Kadın A Milli Takımı, 30 Ağustos'ta Kosova, 3 Eylül'de de Hollanda ile karşılaşacak.