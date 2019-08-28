Şenol Güneş, Kadın A Milli Takımı'nı ziyaret etti
İSTANBUL, () - A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2021 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki mücadelesine başlayacak Kadın A Milli Takımı'nın Riva'daki kampını ziyaret etti. Önemli müsabakalar öncesinde Kadın...
İSTANBUL, () - A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2021 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki mücadelesine başlayacak Kadın A Milli Takımı'nın Riva'daki kampını ziyaret etti.
Önemli müsabakalar öncesinde Kadın A Milli Takımı teknik heyeti ve futbolcularına başarılar dileyen Güneş, "İnşallah maçlarınıza güzel başlar, güzel bitirirsiniz. Önünüzde zor karşılaşmalar var. Son Dünya Kupası'nda final oynamış bir takımla aynı gruptasınız. Kazanmak ve gruptan çıkabilmek tabii ki önemli ama en başta keyifli bir futbol oynamanızı ve Türkiye'ye yakışan bir fair-play ruhu içerisinde olmanızı diliyorum" dedi.
Deneyimli teknik adam daha sonra doğum günleri için bir kutlama düzenlenen futbolcu Ebru Topçu ve fizyoterapist Aslı Aksel'i tebrik etti. Güneş, ardından da ziyaretin anısına Kadın A Milli Takımı ile fotoğraf çektirdi.
Elemelerdeki ilk iki maçını da deplasmanda oynayacak Kadın A Milli Takımı, 30 Ağustos'ta Kosova, 3 Eylül'de de Hollanda ile karşılaşacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
|İmsak
|04:47
|Güneş
|06:19
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:53
|Akşam
|19:52
|Yatsı
|21:18
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Gazişehir
|2
|3
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|1
|14. Galatasaray
|2
|1
|15. Kasımpaşa
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atletico Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0