Şenol Güneş: Hepimiz ülkenin bir askeri olacağız (1)

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Arnavutluk ve Moldova ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. Güneş, eleme grubundaki maçlar öncesinde hedefin kupaya gitmek olduğunu söylerken, “Arnavutluk ve Moldova maçlarıyla birlikte yeni dönem başlıyor. Hedef 2020’de kupaya katılmak olacaktır. Tüm başkan, teknik adam ve medya mensuplarına teşekkür ederiz. Bugüne onların sayesine onlarla geldik. Onlardan aldığımız katkıyla milli takıma fikir üretelim, çalışalım. Yarını beraber planlayalım. Tartışmalarımızı kavga etmeden yapalım. 1954, 1996, 2002, 2008'de yaptıklarımızın daha iyisini hayal edelim ve hayata geçirelim. Birlikte çalışalım ve hayal edelim. Bu hayallerimizin muhtemel olmasını istiyorum. Düş kuralım ve bunu yapabileceklerimiz üzerine kuralım. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası hedefleri için buradayım. Her Türk ferdinin olduğu gibi ben de bu işten gurur duyuyorum Avrupa ve dünya şampiyonasına uzaktan mı bakacağız, içinde mi olacağız... Tartışalım, kızalım ama bu şampiyonaların içinde olalım. Ülkemizde çok değerli teknik adam ve oyuncular var. Derin bir nefes alıp yeniden başlayalım. Futbolda dünyanın neresindeyiz, nereye diyoruz. Çocuklarımıza ne vereceğiz ve ne miras bırakacağız. Kafa yormak sorun değil, çözüm üretmeliyiz. Yeni bir vizyon ve coşkuyla yola çıkıyoruz. Herkesle buluşalım, herkesle çalışalım. Biz kültürüyle hareket edeceğiz. Kriz değil, başarı için buradayız. Hem iyi oynayacağız, hem de iyi sonuçlar alacağız. Gurur duyuyoruz sözünü duymak istiyorum. Sağduyulu olacağız, karakterli ve zeki oyunculara sahibiz” diye konuştu.

Geçmişin değil geleceğin önemli olduğuna vurgu yapan Güneş, “Geleceğin geçmişten daha önemli olduğunu biliyorum. Mutlu ve umutlu olmak istiyoruz. Futbolda biz bunu yapacağız. Büyük bir ülkeyiz neden en iyisi olmayalım. Sevginin olduğu yerde işler daha kolay olur. Her tartışmanın önünü açacağız” ifadelerini kullandı.

“HEPİMİZ ÜLKENİN BİR ASKERİ OLACAĞIZ”

Arnavutluk maçının önemine değinen Güneş, “İlk hedefimiz olarak Arnavutluk maçını kazanmalıyız. Hem genç ve hem de tecrübeli oyuncularımız var. Hem bugünü, hem de yarını oluşturmak istiyoruz. Milli takımda hazır olan her oyuncuya şans gelecektir. Yetenek ve karakterimizi net bir şekilde koyacağız. Yılgınlığı atabilirsek, oynadığımız oyunun üstüne çıkabiliriz. Biz doğrudan yanayız. Burada en iyisini yapacağız. Daha çok çalışacağız. Gücümüz yetmiyorsa onu da paylaşacağız. Kendimize, birbirimize ve rakibe saygı istiyoruz. Hepimiz ülkenin bir askeri olacağız. Milli takım rutin gelinen yerler değil. Kendi oyuncu karakterinin bir üst seviyeye çıkarılacağı alanlardı” açıklamasını yaptı.

“BURADA OLMAYAN OYUNCULAR HİÇ OLMAYACAK ANLAMINA GELMİYOR”

Mehmet Topal’ın sakatlığı nedeniyle kadrodan çıktını dile getiren Güneş, “Bugün kurulan oyunu arttıracağız. 28 oyuncu var. Mehmet Topal aramızdan ayrıldı. Kampta olmayacak. Onun haricinde herkes tam kadro kampta olacak. Dün oynayanlar yenileme yapacak. Hepimize hayırlı olsun. Bu ambiyansı inşallah giderek arttırırız. Bugün atacağımız bir adım gelecekteki kaliteyi arttıracak ve oynayacağımız Arnavutluk ve Moldova maçlarında birini kazanırsak Fransa maçının önemi de artacak. Gizli saklımız yok, her şey çok açık. Emre, Burak, Gökhan Gönül burada. Burada olmayan Caner, Selçuk, Konya’dan Serkan, Bursa’dan Umut, Rize’den Gökhan da burada olabilir. Kenan Karaman var. Bunlar şu an burada değiller ama olmayacakları anlamına gelmiyor” şeklinde konuştu.

“HEDEFİMİZ ARNAVUTLUK MAÇI”

2000 yılındaki milli takım ve şu an için Güneş, “Trabzonspor’dan 6 oyuncu vardı, Galatasaray’dan daha fazla oyuncu vardı. Oyuncu grubunun fazlalığından fayda gelebilir. Emre bunlardan biri. 20-21 yaşında başlamıştı. Zorlamak istemiyoruz. Dünya Kupası geçirirse müthiş iş yapar. O günkü Emre ile bugünkü arasında bir fark görmüyorum. Yeni bir döneme başlıyoruz. UIuslararası tecrübeye sahip oyuncularım var. Var olan değerleri iyi kullanmada sıkıntımız var. Beklentilere cevap veremiyoruz. Sıfırdan başlıyoruz. Arnavutluk maçıyla başlayacağız. Hedefimiz Arnavutluk maçı. Takım içindeki uyumu da o zaman göreceğiz” diye konuştu.

FIFA sıralamasında ilk önce hedefin ilk 10 olduğuna değinen Güneş, “FIFA sırlaması ile ilgili o zamanda 30’cuydu, 7ye kadar geldik. Şu an olması gereken yer ilk 10 başlangıç olarak. Bu kolay mı, ne yapacağımızı ortaya koyalım ama hayal satmayalım. Sorunları tartışalım, geçmişte kalmalıyım. Yeni bir duyguyla, yeni bir yola gireceğiz. Alınmayan oyuncular milli takım oyuncusu değil diyemeyiz, buradaki arkadaşların da yeri garanti değil” dedi.

“EMRE SORUMLULUK ALACAKTIR”

Takımda yer alan oyuncular ile ilgili Güneş, “Hasan Ali ve Emre Taşdemir var. Emre hücuma daha uygun bir oyuncu. Caner ise sakat. Hocasıyla da konuştum. Tüm hocalarla görüşürüm. İyi bir alternatif olacağını düşünüyorum. Oğuzhan benim de oynatmadığım bir oyuncu . Milli takımın doğal bir parçası olarak görüyorum. Kayıp bir yıl geçirdi. Selçuk ve Mehmet’in de burada olmasını isterdim. Ben de geçici görevdeyim. Bana kaptanlık yapanın yardımcı olacağını düşünüyorum. Emre de sorumluluk alacaktır” dedi.

“BENİM DE HAYALLERİM VAR”

Şu an milli takımdaki görevinin 2 maçlık olduğuna vurgu yapan Güneş, “Geçici bir görevdeyim. Oyuncu ve antrenör olarak burada olmak mecburi bir durum. Tek başıma geldim. Analize ihtiyacım vardı. Onun desteğini aldım, herkesten bilgi aldım. Medyadan da bilgi aldım, herkesten yardım aldım. Yardımcı aldırıyorlar sonrada onunla beni kavga ettiriyorlar. Tayfur benim eski öğrencim ve yardımcım olarak çalışacağız. Haziran ayından sonra, nasıl yapacağız kimle yapacağız konuşcağız ve içimize sinenle çalışacağız. Benim de hayallerim var” diye konuştu.

2 maçta görev alacak oyuncuların performansına göre gelecek maçların kadrosunu belirleyeceğine değinen Güneş, “Takımın her yeri önemli. Uyumu da çok önemli. Genç oyuncularımız var ve iyi niyetleri, katıları var. Güvensizlikleri var. Gol atan takım mı, yiyen takım mı tarif edemiyorsunuz. Savunma oturduktan sonra orta saha forvet kolaylaşıyor. 'Fena oynamıyoruz ama gol atamadık, rakip az geldi gol yedik' gibi söylemleri çözmek için çok çalışıyoruz. Sonuçları almak için hazırlık maçı yapacak zamanımız da yok. Şu an resmi maçınız var ve mevcut oynayan oyuncular arasında tercih zor. İki maçta yer alan oyuncular bize işaret verirse önümüzdeki maçlarda değerlendirebiliriz” şeklinde konuştu.

“HİÇ KİMSENİN GARANTİSİ YOK”

Oyuncularının milli takıma alınmaması ile ilgili kulüplerin yaptığı açıklamalar ile ilgili de, “Kulüplerin bu kadar hassas şekilde ilgilenmesi bizi mutlu ediyor. Sağ bek Sangare’nin Türk olduğunu bilmiyordum, Bülent hocadan öğrendim. Artılarına baktık, elimizde Mehmet Zeki Çelik var, Gökhan da var. Kaan da var. Sangare de sonradan kadroda olabilir. Hiç kimsenin garantisi yok. Sezon başında Dorukhan oynamıyordu şimdi oynuyor. Rize’den Gökhan’ı beğeniyorum, Ankaragücü’nden Altay’ı da beğeniyorum. Altay’ı ümit takıma aldık, Gökhan da ümit milli takımdan çıktı. Elimizde oynayan bir kaleci Sinan var. Alamazsınız onu kenara. Serkan alternatif. Mert, ödüllenmesi için değil olabilecek bir kaleci olduğu için burada. Bu kısa dönemi geçmek istiyoruz. İki idman var. Herkes tartışılacak. Bu görüşlere saygı duyuyorum. Kavga unsuru yapmayalım. Alınan ikisi kaleci tecrübeli. İki de geçen kaleci var uzun vadede iyi olacağını düşünüyorum. Bir tık üstü Gökhan var. Uğurcan’ı çok tanımıyorum, Muhammed ile çalıştım. Buraya her gelen oyuncu kadroya giremeyebilir” diye konuştu.

“KISA VADEDE UFAK AYRINTILAR ÖNEMLİ”

Gerekirse radikal kararların alınabileceğini de söyleyen Güneş, “Yeniden yapılanma yerine hep beraber yeniden ayağa kalktığımız bir dönem olsun istiyorum. Gerekiyorsa radikal kararlar alalım ama tek başına yapılmaz. Kaan ve Çağlar var, Merih ve Ozan geldi, bu bir yarış. Yüzde yüz diyemiyorum size. Hücumda geçmişten gelen oyuncular var. İkisi birlikte de olabilir. Başka kimse var mı bakacağız. Oyuncuları daha fazla üretmek geliştirmek istiyoruz. Bu kadro üzerinden gideceğiz. Başakşehir’in orta sahsında olan bir oyun mu yoksa diğer takımlardan mı olan bir oyun mu oynamak doğru bunu çözeceğiz. Kısa vadede ufak ayrıntılar önemlidir” dedi.

