Şenol Güneş: Hayallerim var, kazanma hırsıyla yaşayan bir insanım (1)

Ali DANAŞ - İSTANBUL /

A Milli Futbol Takımı ve Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, gündemle ilgili samimi açıklamalar yaptı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen tecrübeli çalıştırıcının öne çıkan bazı sözleri şöyle;

- Mayıs'ı görmek istemeyenler var, inşallah onlar daha çok mayıs görürler

- Beşiktaş'a olan sevgim, aynı sıcaklığıyla kalacak

- Bugüne kadar hem taraftarlara, hem yönetime, hem de sizlere açık olmaya çalıştım. Gizli bir hesap içindeymişim gibi gösterilmesine üzüldüm

- Bugünkü yaşananlarla ilgili bir hayal kırıklığı yaşamıyorum

- Beşiktaş'ta yaşanması gereken bir değişim yaşanıyor. Değişim süreçleri sancılı olur. Başkanla bir kavgamız olamaz.

- Ayrılmak isteği benim öncelikli tercihim değildi. Ben buraya ayrılmak için gelmedim. Büyük başarılar için görev yapmaya çalıştım. Bazen istemesek de ayrılmak kaçınılmaz hale geliyor.

- Üç yıldır gitmemiz için takım içinde öyle büyük sorunlar olduğunu söylediler ki. Ben bahçenin iyi olmasını istiyorum. Ayrık otlarının ayrılmasını istiyorum

- Fenerbahçe düşmanı değilim. Ben Fenerbahçe'ye hiç saldırmadım. Dayak yiyen bendim. Ersun Yanal'la görüştüm, Ali Koç ile de görüşeceğim.

- Görevim bitinceye kadar başkana ve yönetimdeki birine saygısızlığım olmayacak ama aynı fikirde olmadığım, saygı duymadığım bazı isimler var. Ayrılacağım son gün bile ilk günkü aşkla çalışacağım. Kimse bundan şüphe etmesin

- Benim alacaklarım çok var. Maddi, manevi çok var. Manevi alacaklarıma kimsenin serveti yetmez. Ben Beşiktaş taraftarını yanıma almışım, onlara oynuyormuşum. Ben taraftarı kandırarak mı buraya geldim? Bugünlere öyle gelmedim

- Hayallerim var, kazanma hırsıyla yaşayan bir insanım

- Futbolcuların ödemeleri günü gününe yapılmazsa başarı beklemeyin

-Mart'taki 2 milli maçta, Milli Takım'ın teknik kadrosuyla çalışacağım



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Şenol Güneş'in açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)