Şenol Güneş: Gelirken coşkumuz ve sevgimiz vardı, ayrılırken de hüznümüz olacak

Ali DANAŞ / İSTANBUL,()

Aytemiz Alanyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirtti ve lig sıralaması açısından da önemli bir galibiyet aldıklarını vurguladı.

Güneş, çok fazla pozisyona girdiklerine vurgu yaparken, "Kendi kalemize attığımız golle rakibi oyuna ortak ettik. Hem lig sıralaması açısından hem moral açısından önemli galibiyetti. Kaybedilen bir maç sonrası yanlışlığı söylemek bize bir şey kazandırmıyor. Yanlışa rağmen ne yapacağımızı düşünmek zorundayız. Hakem olsun, rakibin iyi oyunu olsun etkisi olacaktır. Son günlerde hak, hukuk, adalet ile ilgili olumsuzluk var. Siz de yaşıyorsanız bu insanları daha gergin yapıyor. Şikayetçi olmamalıyız, yaşamayı da bilmeliyiz. Oyuncu da yapamadığı hareket olunca gergin olabiliyor. Daha fazla puan alabilirdik. Kalan iki maçımızı kazanıp ne olduğunu göreceğiz. Birincilik şansımız az, ikincilik biraz daha fazla, üçüncülük çok daha fazla. Bunların hepsi ters dönebilir. Hakem yardımı olsun, rakip kötü oynasın düşüncesi hiç olmadı. İki maçımıza da öyle bakacağız. Üçüncü olmaktan mutlu değiliz. Bulunduğunuz konumu da koruyup üstüne çıkmak için çalışmalısınız. Eğriyi kendinde bulan doğruyu da kendinde bulur" şeklinde konuştu.

Güneş, yaşanan tartışmalarda seviyeyi düşürmemenin önemine değinirken, "Burak, Emre Akbaba ile ilgili paylaşım yapmıştır. Biz de üzüldük. Sural'ın ölümü kadar Emre'nin sakatlığı da bizi üzmüştür. Camialar birlikte yaşayacak. Seviyeyi düşürmemek lazım. Ben hakemlerin hata yaptığını düşünmüyorum. Hakem camiasının hatalı olduğunu düşünmüyorum. Geri kalanı kamuoyunun takdirine bırakıyorum" dedi.

Sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacak olan Güneş, "Nasıl geldiğimi biliyorum, nasıl gideceğimi de biliyorum. Beşiktaş büyük camiadır. Görevi verenlere, sahip çıkanlara, taraftarlara layık olmaya çalıştık. Gelirken coşkumuz, sevgimiz vardı; ayrılırken hüznümüz olacak" diye konuştu.

"HAKSIZLIK KARŞISINDA DA HAKLI DURMASINI İYİ BİLMEKLAZIM"

Güneş, taraftarın hem yönetime hem de futbolculara tepkisi için de, "Hocasına, oyuncusuna, yönetimine sahip çıkan taraftarı olan takım başarı yolunu bilmiş demektir. Aksi kendine zarardır. Bunu futbolsever olarak söylüyorum, kongrede sıkıntılar varsa tabii ki tartışılır, sahaya getirmek camiaya zarar verir. Oyuncuya tepki göstermek, sonucu ne olursa olsun o sizin söylediğiniz sözler yarın başkaları tarafından sizin oyuncunuza, yönetiminize ve camianıza söylenir; siz kendinizi savunamaz hale gelirsiniz. Doğrular varken yanlışların peşinden gitmeyin. Haksızlık karşısında da haklı durmasını iyi bilmek lazım" dedi.

"SERGEN YALÇIN BAŞARILI"

Şenol Güneş, taraftarın Sergen Yalçın'a desteği ve isminin Beşiktaş ile anılmasıyla ilgili olarak da, "Sergen'in hem oyuncu hem de antrenör olarak başarılı olduğunu düşünüyorum. Güzel işler yaptı. Antrenörlük sorumluluğunu daha fazla taşıdığını düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

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