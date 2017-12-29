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Şenol Güneş futbolcularını tatile göndermeden önce hem kutladı, hem uyardı

Lig Beşiktaş için yeniden başlayacak!.. Olgucan KALKAN, İstanbul () Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Osmanlıspor maçı sonrası futbolcularına önce katkılarından dolayı teşekkür etti, yeni yıllarını kutladı sonra da uyarılarda...

Şenol Güneş futbolcularını tatile göndermeden önce hem kutladı, hem uyardı

Lig Beşiktaş için yeniden başlayacak!..

Olgucan KALKAN, İstanbul ()

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Osmanlıspor maçı sonrası futbolcularına önce katkılarından dolayı teşekkür etti, yeni yıllarını kutladı sonra da uyarılarda bulundu.

Oyuncularından 2 Ocak'a kadar sürecek tatilde kendilerine iyi bakmalarını isteyen Güneş, "Antalya kampına hepinizi hem fiziksel, hem de zihinsel açıdan hazır bekliyorum" dedi.

Şenol Güneş, "Özellikle Avrupa'da çok iyi sonuçlar aldık. Mücadelenize, çabanıza teşekkür ederim. Ancak ligde bu sezon puan olarak biraz geride kaldık. Ben ligin ikinci yarısında bu farkı kapacağımıza ve öne geçeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Lig bizim için yeniden başlayacak" yorumunda bulunan Güneş, şöyle devam etti:

"Buz son iki yılda hep üstüne koyarak ilerliyoruz. Sonuçta çalışmalarımızın karşılığını Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkarak aldık. Ancak gelecek sezon da Şampiyonlar Ligi'nde olmalıyız ki çabalarımız boşa çıkmasın. O nedenle ligin ikinci yarısı çok önemli. Hepinizi kampa hazır bekliyorum,. Biz güçlü takımız. Rakiplerimiz de bizim iyi olduğumuzu kabul ediyor. Bunu sahada da göstermeli ve ligde kaybettiğimiz puanları telafi etmeliyiz. Hepinize iyi tatiller."

Beşiktaş ligin ikinci yarısı hazırlıklarına 2 Ocak'ta Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanarak başlayacak. Siyah beyazlı takım 3 Ocak'ta Antalya'ya giderek 12 gün sürecek kamp çalışmalarına başlayacak. Bu süre içinde iki tane de hazırlık maçı oynanması planlanıyor.

 

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